La Parte modifica su callejero por problemas con Correos

El Ayuntamiento de Oña ha decidido, por acuerdo plenario, modificar el callejero de La Parte de Bureba -una de sus doce pedanías- para subsanar las numerosas deficiencias que hasta ahora presentaba, ante las críticas vecinales por el «desastroso» servicio de correo postal que tienen desde aproximadamente tres años. La polémica saltó entonces cuando algunos de los residentes del pueblo comenzaron a denunciar que «las cartas se repartían tarde, en otras viviendas e incluso algunas no llegaban».

El plan destinado a subsanar los defectos detectados en el plan urbanístico de la localidad y de actualizar la numeración de diversos viales para adecuarla al estado actual de las edificaciones se encuentra en periodo de exposición pública en el Consistorio oniense. En total, afecta a 17 calles y a la gran mayoría de los vecinos. El documento puede consultarse en las oficinas municipales o en la sede electrónica de la administración local, y aquellas personas que no estén de acuerdo con los cambios disponen aún de plazo para presentar alegaciones.

Tras la aprobación definitiva, el Ayuntamiento comunicará las modificaciones a la Delegación Provincial de Estadística, a la Gerencia Territorial del Catastro, al Servicios de Correos y a distintas empresas suministradoras. De igual manera, se llevarán a cabo los trabajos de colocación de placas con los nombres de las nuevas calles, así como las correspondientes a las numeraciones. «Se ha ejecutado un esfuerzo importante en la revisión del callejero, algo extremadamente necesario para un buen reparto de correspondencia y de mensajería», declara a este periódico el presidente de la pedanía, José Ángel Fernández.

El proyecto realizado desde Oña incluye los nuevos nombres de las distintas vías que a partir de ahora se conocerán como avenida la Bureba, calle Alta, del Pilón, la Granja, la Iglesia, las Escuelas, Lavaderos, los Corrales, Medina, Mesa de Oña, Redonda, San Pedro, Villasuso, Plaza Ildefonso, Plaza Mayor, Plaza San Martín y travesía de la Plaza Mayor. Finalmente, el municipio se ha encargado de elaborar el nuevo callejero porque «con el presupuesto tan pequeño que tenemos a nosotros nos resultaba imposible. Esperemos que una vez que se renumeren las casas desaparezcan los problemas», aclara el regidor.

José Ruiz, uno de los vecinos afectados, no puede contener su alegría al enterarse de que el cambio ha sido aprobado por la corporación oniense. «Lo solicité en la villa de la que dependemos hace más de dos años, según me instalé en el pueblo con mi mujer. Cuando fuimos a empadronarnos se nos asignó una dirección que no correspondía a la ubicación de nuestra residencia y a partir de entonces hemos sufrido sus consecuencias», expone. La falta de placas que coincidían con los nombres reales y de la numeración provocaba que en el caso de esta familia perdiesen citaciones médicas o recibiesen tarde notificaciones de la Agencia Tributaria.

Pero no es el único. María Valdivielso, una joven agricultora confía en que la situación mejore por el «bien de todos los vecinos y de su negocio». Al poco de darse de alta como autónoma tuvo una inspección de trabajo a la que acudió «por los pelos». La carta de aviso la recibió una persona que no reside en La Parte a diario. «Casualidad que el fin de semana anterior a la citación vinieron, me la pudo entregar y yo enterarme de lo acontecido. De lo contrario, hubiese tenido problemas y probablemente una sanción económica», añade.

Si bien, este par de vecinos denuncian el abandono por parte de las instituciones del mundo rural. «Todos tenemos derecho a disponer de unos servicios básicos y el postal es uno de ellos», reitera José. Asimismo, afea el comportamiento que desde la oficina de Correo de Briviesca han mostrado. «Tengo constancia de que decían a los carteros que no se volvieran locos en buscar las casas», aclara.