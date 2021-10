Se edificarán pisos en la zona del colegio de Fuentecillas

El crecimiento irregular de los barrios de San Pedro de Fuente y Fuentecillas combinando nuevas y viejas edificaciones y dotaciones ha dejado islas sin urbanizar durante años que hacen más complicado el tránsito peatonal o el aparcamiento. Es el caso de una especie de fondo de saco entre las calles Zamora y Serramagna que desde la construcción del colegio público de Fuentecillas es cada vez más utilizado.

Desde la Asociación de Vecinos San Pedro de la Fuente y Fuentecillas llevan años reclamando una actuación por parte del Ayuntamiento y así se lo han trasladado en varias ocasiones a la Junta del Distrito Oeste, que ha tomado ahora el testigo. Sin embargo, se pensaba que todo el suelo era de titularidad privada y, por lo tanto, no se podía actuar. Pero el concejal de Fomento, Daniel Garabito, ha comprobado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) establece una actuación aislada de urbanización en la que gran parte del suelo es municipal, aunque no todo.

La idea es ejecutar lo que establece el PGOU, de modo que se diseñarán las aceras de la calle Serramagna y se generarán nuevas plazas de aparcamiento en el terreno público (todavía no se sabe el número) pero también dos solares urbanizables que podrían venderse a constructoras o promoverlos directamente el Ayuntamiento para construir viviendas de protección o destinarlas a alquiler para jóvenes. En uno de ellos se pueden construir 9 alturas mientras que el otro es de pequeño tamaño.

Los peatones deben sortear los coches y el barro. - Foto: Patricia

Sin embargo, hay una zona que es privada, en la confluencia de la calle Zamora con la calle Procurador, lo que impediría completar toda la actuación. «A no ser que lleguemos a un acuerdo con los propietarios no se podrá rematar toda la urbanización, pero se hará un fondo se saco en la calle Zamora hasta que se pueda completar. Aunque no se pueda cerrar toda la urbanización, la calle Serramagna mejorará considerablemente con aceras y un aparcamiento ordenado, y la calle Zamora quedará mejor de lo que está ahora», indicó el concejal de Fomento.

Plazos. El equipo de Gobierno es consciente de que los vecinos reclaman la realización de las aceras y el aparcamiento pero quiere impulsar toda la actuación de manera conjunta, de modo que ahora se hará la propuesta técnica, la memoria y el proyecto, todo a la mayor brevedad posible. Posteriormente, sería necesario sacar a concurso la obra e inscribir los solares resultantes de la actuación. «Son unos solares muy interesantes para lanzar una promoción público-privada de alquiler joven o venderlos para obtener ingresos para otras actuaciones», añadió Garabito.

La actuación permitirá completar la trama urbana que había quedado sin urbanizar, generar nuevos solares y aparcamiento en una zona con gran demanda debido a la presencia de un centro educativo público.

Desde la asociación vecinal celebran que el Ayuntamiento se haya puesto a trabajar para actuar en zona. «Cuando llueve la zona se llena de charcos y no hay aceras y para poder andar los vecinos que viven en la calle Zamora tienen que ir por la carretera», indicó Concepción Camarero.

La presidenta del Distrito Oeste, Margarita Arroyo, también mostró su satisfacción al atenderse después de mucho tiempo una de las reclamaciones más demandadas por los residentes.