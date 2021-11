Briviesca se centra en rehabilitar vías y olvida el polígono

El equipo de gobierno de Briviesca considera como actuaciones prioritarias para el próximo ejercicio la peatonalización de la calle Santa María Bajera y la rehabilitación del puente de piedra situado junto al parque de La Florida. Ambas intervenciones acaparan más de la mitad de la partida de inversiones reales, que asciende a 838.000 euros, 23.500 más que la de el año actual, dentro de un presupuesto de 5.768.600 euros, con una previsión de ingresos y gastos reducido en 291.900 respecto al de 2021.

El documento no convence a las dos agrupaciones de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, que votaron en contra en el último pleno, que comenzó con unas palabras de apoyo dirigidas a los trabajadores de Morato Pane, cuyos puestos peligran. El portavoz de los populares, Arturo Pascual, destaca las partidas «ridículas» de 4.500 euros destinadas para la rehabilitación del edificio adquirido en la calle Joaquín Costa, que albergará el centro de día y el resto de servicios sociales de la ciudad, y para la Casa Salamanca. «Habéis presentado un presupuesto sin ambición, sin proyecto de ciudad», asegura el edil.

El alcalde del municipio, Álvaro Morales, explica que se trata de dos partidas simbólicas que se han dejado abiertas con «idea de que cuando tengamos el proyecto redactado podamos hacer una incorporación de remanente de tesorería, al igual que se hizo en el presupuesto pasado con la compra del edificio». El político socialista aclara además que ya manejan una «idea bastante clara del proyecto» y que actualmente se encuentran «estudiando las bases de la convocatoria para edificios municipales» que Europa lanzará próximamente, a las que pretenden acudir. El regidor informa que en el caso de que lleguen fondos europeos los dedicarán a «habilitar la planta baja del inmueble y la accesibilidad para el centro de mayores y, en caso contrario, utilizarán dinero municipal, aunque eso «significa que el trabajo se ralentice», expone.

Respecto a la Casa Salamanca, Morales espera poder obtener alguna subvención pero reitera que su equipo está abierto a escuchar a los demás grupos y si hay que pedir un crédito para terminar la obra, «lo haremos, siempre que lleguemos a un acuerdo», manifiesta. El equipo de gobierno en coalición no destina directamente una partida para tal fin pero sí incluye un capítulo de 60.000 euros para los honorarios de redacción y dirección de obras, incrementado en 10.000 euros respecto al actual.

La mayor inversión -de 350.000 euros- irá para las obras de peatonalización de la calle Santa María Bajera, la única que queda para cerrar el cuadrado de la Plaza Mayor. Sobre la regularización del tráfico, Morales afirma que «probablemente no exijan» las mismas normas en esta vía que en el resto de las peatonales (en las que no se permite el paso de vehículos a partir de las 12.30 horas) y barajan la opción de que por ella puedan circular vehículos de los residentes y comerciantes todo el día, «aunque todavía no hay nada definido. Es una cuestión técnica que debemos reflexionar», aclara.

El coloquialmente conocido como puente de la Báscula acapara la segunda inversión más elevada del presupuesto, con una partida de 150.000 euros, que «seguramente acabe por incrementarse porque también queremos actuar en algún tramo del paseo del río Oca que se ha hundido», explica el regidor. Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende ensanchar ambas aceras y la vía para que la transiten vehículos en ambos carriles sin problemas de espacio.

Las quejas recibidas durante el último año por el mal estado de los parques infantiles han tenido efecto y, con el fin de dotar a los espacios de nuevos columpios y dar un importante lavado de cara, el equipo de gobierno consigna 60.000 euros para la rehabilitación. Asimismo, el parque de La Magdalena volverá a disponer de instalaciones para que los más pequeños se diviertan. Una cantidad que según María Guimarey, la portavoz de Cs, «será insuficiente para la sustitución y rehabilitación de columpios» en las tres principales zonas infantiles de la ciudad.

El resto de montante irá destinado para el cementerio, caminos rurales y otras actuaciones menores. Sobre el enlace del polígono industrial con la N-I el equipo de gobierno no se pronuncia.