Tomás Pascual, premio al Liderazgo Directivo

El presidente de Pascual, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, recibió hoy el galardón de la Asociación Española para la Calidad (AEC) al Liderazgo Directivo en reconocimiento a su compromiso personal y profesional con la excelencia en la gestión y a una trayectoria al frente de la compañía alimentaria de origen castellano y leonés, que sirve de inspiración a nuevas generaciones y posiciona a España como referente de excelencia y calidad en el sector alimentario.

El acto tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo conducido por la popular periodista Teresa Viejo y con la presencia del secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, y destacadas figuras como el jurista Antonio Garrigues Walker, que cerró la jornada con una conferencia inspiracional.

La Asociación Española para la Calidad (AEC), que acaba de cumplir su sexagésimo aniversario, aprovechó el evento para homenajear a sus socios a través de su presidente Miguel Udaondo, que valoró positivamente la gestión de Tomás Pascual caracterizada por "el compromiso con la calidad y la excelencia tanto al frente de su compañía como en representación de la industria de alimentación y bebidas".

Para Tomás Pascual, "este premio es un reconocimiento a todos los que participan diariamente en hacer de la excelencia la bandera de Pascual: empleados, clientes, consumidores y proveedores, Gracias a todos por construir el concepto de calidad". En la actualidad, más mil empresas y de 3.500 profesionales hacen de la AEC una de las comunidades empresariales de referencia en el impulso transformador de la economía a través de una visión amplia, abierta e integradora de la calidad.

Continuidad al frente de la empresa familiar.

Desde que en 1969 Tomás Pascual Sanz diera vida a Industrias Lácteas Pascual S.A., embrión de lo que es hoy en día la compañía, Pascual ha ido creciendo en base a un conjunto de valores marcados con la calidad y la innovación como sus dos grandes pilares, según subrayaron fuentes de la compañía.

Hoy, la cabeza visible de la compañía es su primogénito Tomás Pascual Gómez-Cuétara. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y Master of Science in Management por el Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT), accedió a la presidencia de Pascual en marzo de 2006, al fallecimiento de su padre. Desde 2017 es igualmente presidente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

Tras varios años de formación y experiencia en el continente americano, en 1991 volvió a España para incorporarse a Pascual. Una incorporación paulatina, tal y como recogía el plan de sucesión, que le llevó por diferentes áreas: compras, fabricación, investigación y desarrollo, calidad y comercial hasta asumir en 1996 la dirección estratégica de Pascual.

Bajo su mandato, y junto a su madre, Pilar Gómez-Cuétara, y a sus tres hermanos, Pilar, Sonia, y Borja Pascual, que ocupan distintos cargos en el consejo de administración, la compañía ha afrontado diversos desafíos y transformaciones tanto en su estructura, como en su modelo de negocio, organización, identidad corporativa y relación con sus 'stakeholders'.

Desde la profesionalización de la gestión y la estabilización financiera, pasando por la incorporación de negocios estratégicos como Café Mocay y la distribuidora Qualianza. O el fortalecimiento de marcas clave como Pascual, Bezoya, Bifrutas y Vivesoy, así como la modernización de las instalaciones productivas. Hasta la decidida apuesta de Tomás Pascual y el resto de la familia accionista por las personas, la excelencia en la gestión y la sostenibilidad.

Finalmente, para dar respuesta a los retos más recientes, Pascual ha impulsado la digitalización, el e-commerce y la ominicanalidad en su estrategia de negocio y en su relación con clientes y consumidores. Asimismo, con la creación de Pascual Innoventures en 2021, la compañía liderada por Tomás Pascual inicia "un interesante recorrido en la relación con el ecosistema emprendedor del sector alimentario, en aras de dar respuesta a la alimentación del futuro".