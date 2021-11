Aplazado el concierto de Obús de hoy por problemas de salud

No habrá concierto de Obús esta noche en Burgos. Todos aquellos que tenían previsto acudir a la sala Andén 56, en la calle San Pedro y San Felices, no podrán hacerlo porque se ha cancelado la actuación del grupo por un problema de salud del burgalés Fortu, el cantante de la banda, que en un vídeo explica su dolencia: una hernia que tendrá que operar. "Estoy tocado. Es la primera vez que tengo que entrar en quirófano", dice en la explicación. Comenta, además, que lamenta tener que suspender los conciertos "porque es lo que más me gusta en esta vida".

Su empresa de comunicación acaba de enviar el comunicado en el que anuncia la suspensión de todos los conciertos previstos este mes y el que viene:

"Debido a un problema de salud de Fortu Sánchez, de Obús, nos vemos obligados a aplazar los conciertos de noviembre y diciembre. Por prescripción médica se obliga a un reposo absoluto. Estamos buscando nuevas fechas donde reubicar los conciertos afectados, que comunicaremos lo antes posible. Las entradas adquiridas tendrán validez para estas nuevas actuaciones y si se desease se puede proceder a su devolución en el mismo sitio donde se compraron. En el caso del concierto de Barcelona, del Homenaje a Lemmy, nos gustaría que de alguna manera siguiéseis apoyando la causa por honrarle y colaborar con la Asociación contra el Cáncer".

En este enlace se puede ver la explicación de Fortu