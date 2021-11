Un nuevo reto para el Burgos CF en Tenerife

Nuevo reto para el Burgos Club de Fútbol. Visita al CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez con el objetivo se mantener su excelente racha y lograr su tercer triunfo consecutivo. Tras ganar a rivales de la talla de Real Oviedo o SD Huesca, le llega hoy otro de los candidatos a luchar por el ascenso a Segunda División. El conjunto de Julián Calero atraviesa su mejor momento de la temporada, después de sumar siete de los últimos nueve puntos en juego, y quiere mantener esa dinámica precisamente ante un rival que gana más lejos de su estadio.

El Burgos CF ha encontrado su camino y su propio estilo de juego. En el derbi ante el CD Mirandés, Calero cambió el dibujo y pasó a jugar con tres centrales y dos carrileros y no parece que vaya a cambiarlo en Tenerife. Lo que seguramente sí variará es el once titular. Dada la acumulación de partidos, el entrenador blanquinegro recurre a las rotaciones. Por ejemplo, Roberto Alarcón fue la gran novedad ante el SD Huesca, y esta tarde puede haber sorpresas en el once titular.

Hay que recordar que el Burgos tendrá muy poco descanso antes de la próxima jornada, porque el jueves día 4 recibe en El Plantío al Real Zaragoza (...).

