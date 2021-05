«La mujer que lucha por ser ella misma tiene su lado bruja»

María Rodés no surca el cielo en una escoba, ni tiene una verruga grande y fea en la nariz ni elabora pócimas mágicas con rabos de lagartija, pelos de gato y ojos de murciélago, pero un poco bruja sí es. La cantautora barcelonesa vuela libre, sin seguir los caminos marcados por la moda del momento y gusta de experimentar con sonidos, estilos y disciplinas artísticas. Ese eclecticismo con el que ha hechizado al público la llevó ayer a llenar Cultural Cordón, acompañada por la guitarrista Isabelle Laudenbach, para presentar su último disco, Lilith, que gira en torno al mundo de estos fascinantes personajes. Este concierto cierra el ciclo Indiependientes, que ha puesto el ojo en mujeres artistas que han dicho tururú a la senda establecida.

¿Por qué las brujas? ¿Qué hechizo la llevó a este mundo?

Era una forma de hacer un homenaje a las mujeres libres, creadoras, que siempre han tenido que ir a la contra de lo que se esperaba de ellas, y también de limpiar y dignificar la palabra bruja, que se ha usado para tachar a muchas mujeres que iban a la contra de la sociedad, que incluso terminaban quemadas en la hoguera. Quería darle un sentido más luminoso.

Esa palabra enseguida se asocia a la infancia. ¿Qué relación tenía con ellas? ¿La atraían de manera especial? ¿Las temía?

De pequeña, como todos los niños, la bruja era un personaje del mundo de las películas y los libros para dar miedo, pero no me obsesionaban de forma especial.

¿Cuál fue la chispa que le llevó a ese empeño de poner luz a este universo, a bote pronto, oscuro?

Tenía 33 años cuando pensé hacer este proyecto. En ese momento no tenía casa, estaba siempre moviéndome de piso, era nómada, sin pareja ni hijos, y ahí pensé que una mujer como yo en el siglo XV ya estaría en la hoguera.

El disco refleja la tradición de estos personajes en distintas culturas y recoge leyendas y prejuicios. ¿Descubrió algo que le sorprendió durante el proceso de estudio?

Leí mucho sobre la historia de las brujas en la península ibérica y descubrí que Cataluña fue el primer lugar de Europa donde empezó la caza de brujas. Me pareció llamativo porque soy de allí. Pero he descubierto más curiosidades. Una de las canciones se inspira en una curandera mexicana, que se llamaba María Sabina, a la que acudieron multitud de personajes conocidos como los Beatles o Jodorowsky para que los hiciera viajes alucinógenos con setas. Ella tenía todo un poemario con cantos chamánicos y uno de ellos me inspiró para La extraña.

En Latinoamérica también se ubica Recuerdos de Ypacaraí...

Es una versión de una canción popular súper conocida en Paraguay. Es el Ay, pena, penita, pena de allí.

El folclore castellano también asoma con el ritmo de jota que baila en Seguramente fui yo...

Cuando me propuse hacer este disco me pregunté cómo debían sonar los aquelarres y me respondí que en cada zona sonaría con la música folclórica de allí. Y quizás en Aragón serían jotas. Quise que el folclore de la península, el territorio que más investigué, estuviera presente.

¿La investigación y la exploración son marca de la casa?

Siempre estoy buscando nuevas cosas que explorar. Forma parte de mi carácter, me gustan los retos, lo desconocido, lo exótico...

Huye de los caminos ya hechos...

Esa es mi parte bruja (ríe).

¿Tenemos todos esa parte? ¿La ha descubierto ahora o ya sabía de ella?

Al final, muchos movimientos feministas han utilizado la figura de la bruja para hablar de la mujer que se lanza a ser ella misma. Para mí, todas las mujeres que luchan por ser ellas mismas, que se liberan de las presiones sociales y caminos preestablecidos y se atreven a hacer su propio camino tienen su lado bruja.

María Rodés libra esa lucha a golpe de música, sin quedarse en un solo estilo, y de otras disciplinas, con un libro ya publicado, Duermevela...

A los caracteres artísticos les gusta jugar, explorar, probar cosas nuevas y, en cambio, parece que la sociedad nos lleva a hacer siempre lo mismo, a perfeccionar lo que hacemos, a seguir en el mismo camino, mismo trabajo, y no tenemos por qué perfeccionarnos en lo que somos, podemos decidir cambiar de formato, de profesión e incluso de nombre.

¿Se rebela contra la dictadura de las etiquetas?

Un poco sí. Tenemos esa tendencia a clasificar y si no entendemos lo que es nos genera desconcierto. Esa tendencia de la sociedad puede aprisionar también.

Hablando de aprisionar, ¿cómo ha influido la pandemia en el recorrido de Lilith?

En principio iba a ser un EP, pero, de repente, vino la pandemia, tuve mucho tiempo, y lo convertí en disco entero. Y sí es cierto que por esta situación no hemos tocado tanto como nos hubiese gustado, pero por suerte este estilo de música se puede ver en espacios cerrados, sentados, y, en ese sentido, no me han afectado tanto las restricciones. Incluso hemos estado en Alemania, en octubre, y nos pudimos quitar la mascarilla por unos días porque allí no se llevaba.

Esa personalidad inquieta la llevó hasta a atreverse con la copla con un aplaudido álbum, María canta copla (2014), con versiones de clásicos como Tatuaje, Tengo miedo, Tres puñales..., que sorprendió mucho...

Sorprendió porque en aquel momento lo de revisitar el folclore no estaba tan de moda y también por ser catalana, porque es verdad que yo no llevaba la copla dentro, ni mis abuelos ni mis padres la escuchaban, pero cuando ya de mayor escuché el Ay pena, penita, pena, pensé que era maravillosa. Y, quitándole ese lado estético más folclórico, hacia fuera y desgarrado, llevándolo a mi estilo personal, me pareció una buena idea hacer ese experimento.

Un experimento que salió bien...

Sí, con los años se ha ido revalorizando y eso pasa poco. A mí me hace ilusión, es un disco que la gente sigue demandando.

¿Tiene algo nuevo entre manos o está centrada en Lilith?

El confinamiento me dio para mucho. Compuse otro disco, que no he empezado a grabar, intimista, de los sentimientos que fueron surgiendo en esta etapa, que saldrá en marzo del año que viene. En septiembre sacamos otro a dúo con La estrella de David. También estoy intentado escribir un libro, pero, de momento, hasta que no lo termine, no me atrevo a decir mucho de él.

Con tanta actividad, quizás en el siglo XV sí hubiera sido una bruja muy perseguida.

Es muy probable.