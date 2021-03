La Arandina, a por la segunda fase

Fin a la incertidumbre. Virgen del Camino, Atlético Tordesillas y Atlético Bembibre serán, de forma definitiva, los próximos rivales de la Arandina (junto a los clasificados también desde su propio subgrupo), en el arranque del segundo sector liguero. Así ha quedado determinado una vez que se completara este pasado domingo la última jornada de liga en el primer tramo de la competición y tras sumar el club turresillano el punto necesario que le hacía falta para apear de la lucha por puesto en dicha segunda ronda a La Bañeza (cuarto club en liza por posición en el subgrupo A, y que cerraba su participación en el calendario regular imponiéndose 0-3 a domicilio al Becerril).

Los tres equipos se unirán ahora a la Arandina de Álex Izquierdo y a los otros dos conjuntos clasificados desde el subgrupo de los blanquiazules, el ‘B’, en la pugna por una de las dos plazas que darán acceso a la posterior ronda de eliminatorias. Ronda ésta, a la que se llegará tras la disputa ahora de seis jornadas más de liga (los clubes procedentes del mismo subgrupo no se enfrentarán de nuevo entre sí), y que tendrá como resultado final el acceso a esa última oportunidad, en forma de playoff, de poder luchar aún por el ascenso de categoría.

En ese sentido, destacar que la Arandina será quien encabece, de inicio y de cara a esa segunda fase, la tabla clasificatoria de esta nueva liguilla. Lo hará además por méritos propios y al haber finiquitado la parte inicial de la temporada con más puntos que el resto de sus rivales (el conjunto de Álex Izquierdo suma actualmente 36 puntos por 33 y 31 respectivamente de sus más inmediatos perseguidores, el Mirandés B y La Virgen del Camino).

Sin embargo, dicho hecho, que permitirá al equipo ribereño colocarse a la cabeza momentánea de los aspirantes al posterior y definitivo playoff (únicamente los dos primeros clasificados podrán acceder a él), no permitirá a la entidad de El Montecillo confiarse demasiado. Y no lo hará porque, para esta parte del curso que dará ahora comienzo (lo hará en dos semanas al descansar ésta de partidos la competición), las puntuaciones no dejarán de ser sino una mera referencia orientativa.

Esto es debido a que los equipos clasificados (y que conocerán a lo largo de los próximos días el que será su nuevo calendario), arrastrarán a este nuevo sector todos los guarismos cosechados con anterioridad.

Así, los clubes procedentes del subgrupo de la Arandina (el ‘B’), lo harán tras haber disputado en primera instancia 22 jornadas de liga, mientras que los del lado occidental de la Comunidad (el ‘A’), lo harán tras haber celebrado únicamente 20.

Dicha situación de disparidad hará que, lo que realmente permita establecer una clasificación real al término de la liguilla, sea el promedio de los puntos obtenidos por partido. Una cifra denominada coeficiente y que se obtendría a raíz de dividir el número de puntos sumados por un equipo entre los encuentros disputados por éste para conseguirlos, y un escenario también por el que la Arandina tendría ahora 1,64 (resultado de dividir sus 36 puntos entre los 22 partidos jugados hasta la fecha), que le permitiría encabezar, momentáneamente, la nueva segunda fase en detrimento de La Virgen del Camino (31 puntos y 1,55 de coeficiente), y Mirandés B (33 puntos y 1,50).