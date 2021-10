Ibáñez urge a la Junta las variantes de Salas y de Castrillo

Ramiro Ibáñez ha aprovechado su discurso de reelección como presidente del PP de Salas de los Infantes y Pinares para reclamar a la Junta "que agilice la ejecución a la mayor brevedad posible de las obras proyectadas en el Plan Regional de Carreteras", entre ellas se encuentran las variantes de la CL-117 a su paso por Salas de los Infantes y Castrillo de la Reina, la carretera que va de Salas hasta el límite con la Rioja, por Monterrubio de la Demanda (BU-825) y las que unen Lerma y Santo Domingo de Silos (BU-900) y esta localidad con Hacinas (BU-910). Además, ha subrayado que "la mejora del estado de conservación de la red secundaria requerirá que continúe la colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos, con el objetivo de asegurar el grado de accesibilidad de todos los núcleos de población comarcales que permita la prestación eficaz de servicios esenciales básicos".

En el congreso comarcal, que ha sido clausurado en Silos por el presidente provincial de los populares, Borja Suárez, el también alcalde de Canicosa de la Sierra ha puesto deberes al Gobierno central. Así, ha destacado que "en el entorno de los municipios donde se encuentra la presa (de Castrovido) existen problemas de abastecimiento, por ello, proponemos como solución definitiva un sistema de potabilización de agua que resuelva definitivamente las carencias del suministro en estos municipios".

Asimismo, "desde el Partido Popular consideramos necesario la construcción de los nuevos Cuarteles de la Guarda Civil en Quintanar de la Sierra y Salas de los Infantes". El Ayuntamiento de Quintanar ya ha invertido en la redacción del proyecto, urbanización y cesión del solar más de doscientos cincuenta mil euros, por lo tanto, la construcción del mismo debería ser inminente.

Borja Suárez (i.) y Ramiro Ibáñez. - Foto: DB

En el ámbito sanitario, desde el Partido Popular en la zona Salas-Pinares, han pedido que "el Ministerio y las Universidades convoque las plazas MIR necesarias para atender la demanda de médicos de atención primaria existente, y que se tengan en cuenta como centros de formación los propios Centros de Salud y no solo los hospitales existentes y que se agilicen los trámites administrativos para que aquellos profesionales no europeos que quieran trabajar en nuestra comunidad se incorporen de forma inmediata". Igualmente, desde nuestra zona, ha asegurado Ibáñez "estamos de acuerdo con las políticas del PP en Castilla y León en que no se cierre ninguno de los consultorios médicos existentes y que además cuenten con los profesionales necesarios para su atención."

En cuanto a la infraestructura ferroviaria Santander-Mediterráneo, una vez levantadas las vías y ejecutado el tramo entre Modúbar de la Emparedada a Cascajares de la Sierra, Ibáñez subraya que "se debe continuar el proyecto entre Cascajares a Hontoria del Pinar, lo que sin duda alguna va a suponer un revulsivo para la llegada de turismo deportivo y familiar en la zona".

Finalmente, "los servicios sociales, como sistema de protección y atención a las necesidades de las personas constituyen para nosotros una prioridad esencial."