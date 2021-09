El punto limpio móvil hará 20 paradas para recoger residuos

Los burgaleses que no dispongan de un coche particular para desplazarse hasta alguno de los puntos limpios que hay en la ciudad ya no tendrá excusa para arrojar en el contenedor una bombilla, unos zapatos viejos, un pequeño electrodoméstico, un teclado de ordenador u otros pequeños residuos que precisan de un reciclado especial. Desde el próximo lunes 20 de septiembre, una pequeña camioneta transitará por toda la ciudad y hará parada en los distintos barrios para recoger este tipo de enseres.

Los lunes las paradas del punto limpio móvil se realizarán en San Pedro de la Fuente, Cellophane y San Pedro y San Felices. Los martes arrancará en Fuentecillas y se irá desplazando hasta el centro (plaza Castilla y Fórum Evolución) y la zona sur (San Agustín). El miércoles partirá del casco histórico (Huerto del Rey) para acercarse a Santa Clara y más tarde al entorno de Reyes Católicos (calles Santo Domingo de Silos y Colón). El jueves rondará Capiscol, Gamonal y el G-3 y el viernes Gamonal Norte, Villímar y Villatoro (calle Mayor).

El concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, destaca que la finalidad de este punto limpio móvil es «facilitar la recogida selectiva y, por tanto, el aprovechamiento de residuos y la disminución de masa para su eliminación en el vertedero, así como evitar el vertido incontrolado de algunos desechos voluminosos o escombros».

Lo que se pretende también es «facilitar la entrega de cierto tipo de residuos a personas que puedan tener problemas de movilidad, de desplazamiento por no disponer de vehículo propio y a mayores, niños y jóvenes que quieran contribuir con la mejora de la gestión de sus residuos en nuestra ciudad».

El concejal socialista lamenta que aunque «cada vez más el ciudadano sabe que el contenedor no es el lugar indicado para depositar determinados residuos lo hace por dejadez, dañando al medio ambiente, nuestra ciudad, imagen y comportándose indebidamente». Y lo que se pretende con esta iniciativa es ponérselo más fácil. El edil afirma que «si el punto limpio funciona, que estoy convencido que lo hará, en el futuro se reforzará con más rutas». Recuerda, en cualquier caso, que los ciudadanos no solo pueden ir el día que lo tengan más cerca de su casa sino que se pueden desplazar a otros lugares si les viene mejor.

A esta novedad se suma el hecho de que los puntos limpios fijos de la avenida de Islas Baleares y el ubicado en el Camino de Valdechoque verán incrementados sus horarios.

Para ser exactos, el punto limpio situado en la avenida de Islas Baleares estará abierto de lunes a sábado en horario de mañana y tarde (hasta las 20 horas) y el del Camino de Valdechoque cerrará los sábados por la tarde (el resto de días estará operativo hasta las 19 horas) pero abrirá los domingos en horario de mañana. No hay excusas para no reciclar.

Los lugares donde aparcará el camión

El calendario del punto limpio móvil se distribuye así:

Lunes. Entre las 11 y las 12.20 horas parará en la plaza San Juan Bautista. Se trasladará a la calle Benito Pérez Galdós (12.30 a 13.50). Por la tarde, entre las 15 y las 16.20 estará en el cívico de Huelgas y a las 16.30 horas en el Hangar.

Martes.. De 11 a 12.20 horas estará en la calle Antonio Acuña, de 12.30 a 13.50 horas en la plaza Castilla, de 15 a 16.20 horas junto al Fórum y de 16.30 a 17.50 en la plaza San Agustín.

Miércoles. De 11 a 12.20 horas estará en Huerto del Rey y de ahí irá a la intersección de Santa Clara y el bulevar (12.30 a 13.50). Se instalará en Santo Domingo de Silos de 15 a 16.20 horas y luego estará en la calle Cristóbal Colón (16.30).

Jueves. Comenzará la ruta en las traseras del Alcampo y de ahí irá al cívico de Capiscol (12.30 a 13.50 horas). A las 15 horas estará junto al polideportivo Lavaderos y a las 16.30 en la esquina de Condesa Mencía con Duque de Frías.

Viernes. De 11 a 12.20 horas estará en el Mercado G-9, de 12.30 a 13.50 horas en l¡el cívico de Gamonal Norte, de 15 a 16.20 horas junto al Mercadona de Villímar y de 16.30 a 17.50 en Villatoro.