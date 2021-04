El Cid sale a conquistar la calle

Hace cuatro años Rodrigo Díaz perdió la batalla en su propia casa. La ruta sobre El Cid que puso en marcha Burgos Turismo, la empresa integrada por guías oficiales, no obtuvo la demanda que se esperaba y dejó de programarse. Ahora que el desafío es mayor, con grupos reducidos (reducidísimos habría que decir) y la movilidad está concentrada en la Comunidad, el Campeador sale de nuevo a conquistar la calle confiando en que sus paisanos quieran descubrirlo. «Es un personaje que nos gusta mucho y del que hablamos en otras rutas. Por eso siempre quisimos hacer un recorrido específico. No funcionó en 2017, pero confiamos en el tirón de la serie de Amazon y los nuevos libros que se han escrito», sostiene Beatriz Sanz de Acedo, miembro del equipo.

Porque la historia es otra y la oferta de ocio escasea, Burgos Turismo confía en las rutas al aire libre y el atractivo del personaje, pensando en los de casa y en los de la región, y sintiendo la obligación de «mantener la actividad para que Burgos siga siendo un destino de interés». «2021 no está siendo rentable. Pero con la Catedral y La Cartuja cerradas, tenemos que estar ahí y hacer que la ciudad siga siendo un destino activo para no perder tampoco lo que se había conseguido», señala.

El recorrido descubre el Burgos cidiano y viaja en el tiempo a la ciudad del siglo XI, a la península de los reinos de taifas y a la tierra y las luchas de Fernando I, Alfonso VI, Sancho II y Urraca de Zamora. El Cid histórico y el de leyenda, el protagonista de películas, dibujos animados y cantares de gesta, el de la jura de Santa Gadea y las excavaciones en el solar que lleva su nombre.

Siguiendo los pasos del de Vivar se acercarán al arco de Santa María, el río Arlanzón desde el que partió al destierro y la Glera donde, según la tradición, acampó la primera noche. Se detendrán en el puente de San Pablo para conocer, entre otros, a su hijo, y harán una parada junto a la estatua del héroe del cantar. Durante la ruta sabrán de los huesos del Cid y sus antiguas moradas, de Jimena y los compañeros en la batalla, de curiosidades históricas y de poemas y romances.

La ruta del Cid se realizará los sábados para un máximo de cinco personas por grupo, pudiendo hacer varios consecutivos si hay demanda. «Ahora mismo tenemos un sabor agridulce. Lo haces con toda la ilusión porque quieres trabajar y te gusta lo que haces, aunque sabes que económicamente no renta. Por otro lado, los que acuden nos lo agradecen como nunca porque están ávidos de salir y de tener una oferta a la que agarrarse. Pero es verdad que desde enero la cosa está muy floja y si esto no mejora no sé qué será de nosotras, como de otros tantos sectores. Es terrible que la Catedral esté cerrada en su VIIICentenario...», se lamenta. Aún así confía en los próximos meses, sobre todo a partir del 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma. (Las reservas se pueden hacer a través de la página web -www.burgosturismo.org-; también hay posibilidad de visitas privadas eligiendo día y horarios).