Así será la vuelta del fútbol federado en Castilla y León

Ya es oficial que el fútbol federado regresará el fin de semana del 11 de abril, aunque los participantes se deberán de adaptar a las nuevas circunstancias. Así las cosas, no habrá ligas regionales. Las competiciones serán provinciales, ya que la proximidad geográfica es uno de los aspectos primordiales. Incluso se quieren evitar o reducir en lo posible los desplazamientos fuera de los municipios de residencia de los participantes.

Otra de las medidas exigidas por parte de la Junta de Castilla y León para el regreso de la actividad es el uso obligatorio de la mascarilla para todos los participantes en el encuentro, sea cual sea su función. Lo que incluye a los futbolistas.

En este escenario, se recalca que los resultados que se den no tendrán efectos clasificatorios. No habrá ni ascensos ni descensos y los clubes que decidan no inscribirse mantendrán sus derechos deportivos, excepto los que han renunciado a la participación en las competiciones de orden nacional o regional iniciadas que se iniciaron anteriormente.

Existe la posibilidad de que los equipos de Primera y Segunda Regional, tanto de cadetes como de infantiles, elijan competir en la categoría superior. Así los conjuntos cadetes que así lo decidan podrán inscribirse en la liga juvenil y los infantiles en la cadete. También las escuadras alevines -fútbol 7- que así lo quieran podrán participar en la competición infantil. Estas medidas se adopta para facilitar el proceso de adaptación de los futbolistas a sus futuras categorías. Esta especial temporada finalizará entre el 13 y el 20 de junio y todos los equipos disputarán entre 8 y 10 partidos, dependiendo de la composición de sus grupos.

Dentro de las normas sanitarias se establece que entre partido y partido deberá haber un espacio de 20 minutos y, desde cadetes a debutantes, los clubes podrán fijar la fecha y el horario de los partidos sin autorización del rival . La franja irá desde los viernes a las 17,00 horas hasta los domingos a las 19,00 horas. La Federación tendrá la facultad de poder fijar cualquier día del calendario para la disputa de partidos oficiales que hayan sido aplazados.

Los futbolistas llegarán a las instalaciones ya cambiados y no se podrá hacer uso de los vestuarios, excepto para dejar las bolsas de su material o para los desplazados cuando sea propiciado por condiciones climatológicas adversas. No se podrán utilizar las duchas. En este apartado se exceptúa al árbitro para la realización del acta del encuentro y las distintas funciones administrativas que tiene encomendadas. Se recomienda que no asista público a los partidos y, en el caso de que haya, deberá cumplir de forma estricta con los dispuesto por la Junta de Castilla y León para acontecimientos deportivos.

Los equipos que participen deberán abonar el 40% de los derechos de inscripción establecidos para la temporada 2020/2021, que la Federación recuerda que ya habían sido reducidos un 14% con respecto de las temporadas anteriores. Las inscripciones se harán por correo electrónico y se dirigirán a las distintas delegaciones. El plazo para realizar estas inscripciones finalizará a las 20,00 horas del 17 de marzo.

Por último, el protocolo que regirá las competiciones será el existente en el ámbito regional que está recogido en la ‘Guía de medidas para competiciones oficiales y entrenamientos en el ámbito deportivo federado autonómico’ elaborada por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León.