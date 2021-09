Alfonso Herrero echa el cerrojo

Alfonso Herrero se ha convertido en uno de los nombres propios del Burgos CF en este inicio de campaña. El portero toledano es una pieza imprescindible y sus intervenciones han permitido que el equipo mantenga el tipo en algunos encuentros. Ante Las Palmas volvió a ser decisivo y en la ocasión más clara de los isleños le ganó la partida a Jesé Rodríguez.

El guardameta saborea el momento y su titularidad. Trabaja para que nada cambie y en poco tiempo se ha convertido en uno de los favoritos de la afición burgalesista. «Es el momento de mi carrera en el que más estoy disfrutando en el campo, estoy a gusto con todo. Ha habido partidos en los que he tenido trabajo y me he encontrado bien y solventando bien las situaciones», comenta.

Cree que haber podido realizar toda la pretemporada con el equipo ha sido fundamental para que en estos momentos se muestre en un gran estado de forma. En este aspecto comenzó con ventaja con respecto a un José Antonio Caro, que sigue esperando una oportunidad. Si Alfonso mantiene el nivel, el portero cedido por el Real Valladolid lo tendrá complicado.

Habla de «confianza», un ingrediente que cree «fundamental» en un puesto como el suyo. «Nunca me he sentido en inferioridad con nadie. He sido uno más del equipo desde el primer momento. He peleado mucho para jugar los fines de semana y esa confianza que tengo ahora está respaldada en los compañeros y el entrenador, que me han permitido dar ese paso adelante», explica.

Destaca el buen ambiente que existe entre el grupo de porteros del primer equipo, lo que no está reñido con una competencia sana. «Cada uno a nivel individual quiere jugar, pero la relación es buena y creo que lo seguirá siendo juegue quien juegue. Trabajamos muy fuerte todos los días y eso posteriormente se ve reflejado cada los fines de semana», declara.

El Burgos ha sido «competitivo» en todos los encuentros y Alfonso asegura que la escuadra burgalesista ha plantado cara a sus oponentes, pese a que se los ha encontrado en un nivel «muy alto». Cree que ha llegado el momento de «dar ese paso adelante para encadenar un par de victorias y vernos en una situación más favorable en la clasificación».

Sostiene que el Burgos ha comenzado a ganarse «el respeto» de todos sus adversarios. «Se le está transmitiendo a la gente que el equipo va a dar mucha guerra», argumenta. Una vez que conoció la plantilla y el sistema de trabajo estaba seguro de que el equipo sería «competitivo» en cualquier circunstancia. «Somos un conjunto duro. Además ya empezamos a encontrarnos con esas sensaciones ofensivas que nos podían faltar al principio», indica el de Toledo.