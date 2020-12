Suprimir los pasos a nivel mejorará el acceso a Santa María

Tras el anuncio de Adif sobre la expropiación de tierras con el fin de suprimir los dos pasos a nivel ubicados en el término municipal de Santa María de Invierno, el alcalde de la localidad, Ambrosio Martínez, asegura que el Consistorio se hará cargo de adecentar los caminos que unen la localidad con Monasterio de Rodilla. «Parece ser que la construcción de un acceso elevado cada vez está más cerca», expone Martínez.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que prevé invertir cerca de 4,5 millones de euros en eliminar tres pasos de La Bureba -dos en dicha localidad y un tercero en Briviesca- unificará las actuales entradas y salidas en una a escaso medio kilómetro del municipio para que los usuarios de las actuales puedan acceder a sus fincas o a Monasterio sin necesidad de recorrer grandes distancias y utilizar las carreteras. «Estos pasos no se pueden cortar si no se construye otro elevado porque se transitan a diario, sobre todo los agricultores. Con el fin de favorecer a los conductores pretendo rehabilitar unos caminos una vez comiencen las obras de edificación del puente, información de la que carezco a día de hoy», manifiesta el regidor. De momento, el alcalde no puede adelantar la cuantía prevista para tal fin pero garantiza que «destinará fondos» para ejecutar las actuaciones.

La eliminación de ambos pasos se encuentra dentro de una segunda fase del plan de supresión 2017-2024 de Adif. Fuentes de la compañía declaran a este periódico que los proyectos constructivos redactados sobre los pasos PP.KK.399/964 y 399/365 de la Línea Madrid-Chamartín-Hendaya se encuentran en «fase de supervisión y están siendo sometidos a información pública para la redacción de la separata de expropiaciones». Asimismo, ante el desconocimiento de cuándo comenzarán los trabajos y la cuantía económica que supondrá aclaran que «no hay una fecha prevista para la licitación , por lo cual no podemos informar sobre la inversión que se pueda ejecutar en 2021».

A diferencia de otros cruces conflictivos de la comarca que ya han desparecido, como en Prádanos, Cameno o Fuentebureba, los de Santa María se hayan bien indicados con señales luminosas y verticales en las inmediaciones. No obstante, los vecinos llevan años recriminando el peligro que dichas intersecciones acarrean y a pesar de que hace años que no se registra un accidente, las personas que atraviesan los pasos con frecuencia denuncian que en los «días que la niebla está baja los semáforos y los postes no se aprecian y puede llegar a ser un peligro». Martínez, que ignoraba el anuncio de Adif, considera que se trata de «un gran avance siempre y cuando acabe por realizarse».

Dos túneles 'bajos' pero que cumplen sus funciones. Acceder a Piedrahíta de Juarros por sus dos únicas entradas -túneles construidos para sortear la línea de ferrocarril Madrid-Hendaya- resulta una tarea imposible para vehículos de más de 3,5 metros de altura, que en más de una ocasión han quedado atrapados.

Ante las quejas de los vecinos de la entidad menor este periódico ha contactado con Adif, que explica que ambos viaductos forman parte del trazado del ferrocarril de finales de siglo XIX o principios del siglo XX, con dimensiones suficientes para el tráfico de la época. «Los dos pasos cumplen perfectamente las funciones para las que fueron diseñados y en la actualidad no tienen ningún tipo de problema o daño estructural», aseguran fuentes de la entidad.

Si bien, el asfaltado es responsabilidad del titular del camino, la Junta de Castilla y León. «En caso de querer realizar una actuación de aumento de gálibo tendría que ser la administración regional la que solicitará la autorización no el Ayuntamiento», añaden.