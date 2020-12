La Audiencia Provincial sobresee el caso Proincove

La Audiencia Provincial de Burgos ha acordado el sobreseimiento provisional del conocido como caso Proincove al no apreciar indicios de delito. No obstante, el tribunal sí observa "una cierta dejación del Ayuntamiento de Aranda de Duero a la hora de valorar los terrenos ocupados". Asimismo, el auto apunta que la declaración de Mariano Velasco, quien afirmó que hasta el año 2005 no supo que sus terrenos estaban ocupados, resulta "poco creíble".

De esta forma, se paraliza un caso por ocupación ilegal de unos terrenos que derivó en la condena a las arcas municipales a pagar más de siete millones de euros. La causa fue reabierta a raíz de una denuncia del entonces grupo municipal en el Ayuntamiento arandino de Sí Se Puede Aranda, ahora Podemos, ante la Fiscalía.

La Audiencia Provincial también desestima el recurso presentado por la defensa de Mariano Velasco y Mar Chamorro, que pedían el sobreseimiento libre. Contra este auto, no cabe recurso alguno.