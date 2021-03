Entre el temor y la esperanza

Es el segundo año consecutivo en el que la Semana Santa va a vivirse sin ninguna expresión popular en la calle. La pandemia, cuyo final no acaba de vislumbrarse por el crecimiento de los casos y las dificultades y retrasos que está sufriendo la campaña de vacunación, ha impedido todas las procesiones, y los pocos actos que tendrán lugar estarán llenos de restricciones. Los cofrades lo asumen con tristeza y preocupación pero poniendo por delante la salud de la población. La tristeza tiene que ver, aseguran, con un sentimiento muy íntimo, parecido al que puedan tener muchas personas, ya sea religioso o emocional, con esta tradición católica, y la preocupación va más allá: La Semana Santa burgalesa, que había cogido en los últimos años un buen ritmo y que se había impulsado como nunca, a juicio de los cofrades, puede decaer debido a estos dos años de inactividad.

Así lo expresa José Luis Díez, prior de la Cofradía de la Virgen de la Alegría, cuya sede es la iglesia de San Nicolás: «Hay tradiciones que si se rompen es muy difícil recuperar de una manera total. Sí que se pueden ir consiguiendo cosas pero alcanzar la misma plenitud que antes va a ser difícil», afirma con pena. Luis Manuel Isasi, prior de la Real Hermandad del Santo Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores, cuya sede es la iglesia de San Gil, no tiene una opinión muy diferente y sí un gran temor a que todo lo obtenido hasta ahora «se desinfle». «Nos ha costado mucho llegar a lo que habíamos conseguido en el año 2019, a la gran participación de cofrades, familiares, allegados y amigos, incluso de personas ateas y que no viven la religión pero que por cuestiones personales esos días les despertaban unos sentimientos y unas emociones especiales. Esperemos que después de dos años en blanco se pierda lo menos posible, por eso tenemos que apostar fuerte por los niños, que son los que, a la larga, van a tener que tomar el testigo, ellos son el futuro», explica el responsable de la cofradía que puso en marcha hace la primera procesión infantil.

En su caso, además, quiere resarcirse del enorme disgusto que se llevaron todos los miembros de su cofradía cuando el Domingo de Ramos de 2019 se desplomó la réplica de la talla del Cristo de las Gotas: «Nunca se nos olvidará, en la vida, el gran sufrimiento que ese accidente nos causó pero tampoco el gran apoyo que recibimos de toda las cofradías y, por supuesto, de toda la ciudad».

