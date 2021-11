¡Se confirma la noticia! Ana Obregón vuelve en Nochevieja

Ana Obregón y Anne Igartiburu repiten al frente de las campanadas en La 1. Así lo adelanta la web Vertele en exclusiva, desvelando que TVE ha decidido volver a confiar en este dúo de lujo que tan buenos resultados de audiencia le dio el año pasado, en la que fue la reaparición pública de la bióloga siete meses después del fallecimiento de su hijo Aless Lequio, protagonizando uno de los momentos televisivos más emocionantes que vivimos en los últimos tiempos.

Después de que Antena 3 anunciase que serían nuevamente Cristina Pedroche y Alberto Chicote los encargados de despedir el año en la cadena, y de que Mediaset hiciese lo propio con Telecinco y Cuatro - con Paz Padilla y Carlos Sobera como presentadores de las Campanadas para ambos canales - ahora es TVE quien ha dado a conocer con quien nos tomaremos las uvas este año, y no son otras que la exitosa pareja que despidió 2020 desde la Puerta del Sol en 2020, Ana Obregón y Anne Igartiburu, ambas con una amplia experiencia en estos menesteres.

Recuperando poco a poco la sonrisa tras la muerte de su hijo Aless hace justo dieciocho meses, Ana vuelve por todo lo alto al trabajo y hará doblete esta Navidad en Televisión Española, ya que además de ser la encargada de dar las Campanadas, también presentará el especial de Nochebuena, 'Telepasión', al lado de Boris Izaguirre.

"Me he convertido en una montaña rusa de emociones, de las lágrimas a la cámara después de un año y medio sin poder salir de mi casa y sin mi hijo. Llevo semanas rodando programas para una Navidad que me ilusiona estar con todos vosotros aunque yo no la celebre, porque si hay algo que tengo claro en esta llamada vida, es que ya nunca la celebraré. Y sin embargo, sé de dos personas que viéndome trabajar en esa lluvia de confeti estarán sonriendo", publicaba hace unos días una emocionada Ana Obregón recordando a su hijo y a su madre - fallecida el pasado mes de mayo - al compartir en sus redes sociales algunas imágenes de su esperada vuelta a televisión al frente de Telepasión, sin mención alguna a las Campanadas, sobre las que la bióloga todavía no se ha pronunciado públicamente.

Será la sexta vez que Ana despida el año en TVE - lo hizo en 1994, 1995, 1999, 2004 y 2020 - mientras que Igartiburu sigue rompiendo récords, al presentar las Campanadas por 17º vez consecutiva. La experiencia es un grado y la emoción a flor de piel otros (imposible olvidar el desgarrador discurso de ánimo de Obregón a todos aquellos que como ella perdieron a un ser querido en un 2020 marcado por la pandemia del Covid) por lo que La 1 vuelve a confiar en su primera pareja femenina de la historia en las Campanadas, con quienes dominó ampliamente las audiencias el año pasado, al conseguir un 29.3% de share.

La mejor de las noticias para Ana Obregón que, a pesar de los durísimos varapalos que ha recibido en los últimos tiempos y dando una lección de positivad y fuerza, regresa por todo lo alto al frente de Telepasión y las Campanadas, convirtiéndose en la gran protagonista de la programación navideña de TVE.