Tudanca asegura que Mañueco e Igea conforman un "dúo letal"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, asegura que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, conforman un “dúo letal” que se dedica a “dinamitar todo lo que encuentran a su paso”. “En dos años se han cargado todos los consensos, todo lo que funcionaba bien en esta Comunidad Autónoma".

En una entrevista que publica en su edición de hoy ‘Diario de Castilla y León-El Mundo’, denuncia que ambos “sabían perfectamente lo que iba a pasar cuando finalizara el estado de alarma” y señala que “tuvieron tiempo más que suficiente para pactarlo”. “Lo único que les pedimos fue seguridad y certeza, y criterios coherentes y homogéneos. No ha habido manera, y ahora, cuando les oigo clamar porque haya un mecanismo legal para hacer lo mismo sin estado de alarma que con estado de alarma (poder restringir derechos fundamentales de los ciudadanos sin el mecanismo constitucional establecido), yo pienso con terror en que ellos, sin control judicial, parlamentario, legal, o constitucional, puedan hacer con nosotros y con nuestros derechos lo que quieran”, explica.

Tras repetir que no considera oportuno un adelanto electoral en Castilla y León, y defender que “en una época como esta nos merecemos estabilidad”, aclara que la moción de censura presentada por los socialistas contra el Gobierno regional pretendía “evitar la tentación que tenía el señor Mañueco de hacer una convocatoria precipitada de elecciones en base a su batalla interna, entre el Partido Popular y Ciudadanos”. “Tenía hasta redactado el decreto de convocatoria de elecciones y él estaba esperando el posible resultado de Madrid para tantear esa posibilidad. Lo que pasa es que no le dejan tampoco desde Madrid, y tiene el temor incluso a que Pablo Casado no le dejara ser candidato, por el enfrentamiento del PP”, argumenta.

Sobre la comisión de investigación de las residencias, Tudanca señala que Castilla y León ha sido “la tercera Comunidad Autónoma con más fallecidos en las residencias”, y considera la “autocomplacencia” de la Junta como “una ofensa al dolor que hemos vivido y hemos pasado”. “Nadie nunca, jamás, les ha acusado de ser los responsables directos de ningún fallecimiento. Y enseguida ellos ahora se han apresurado a sacar los muertos a pasear para tapar siquiera cualquier posible investigación”, aclara.