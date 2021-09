Un dolmen de cinco milenios

Un campaña corta, pero productiva. La excavación arqueológica llevada a cabo en los últimos días en el dolmen de La Horquilla, en Sargentes de la Lora, ha culminado con algunas certezas que se concretarán posteriormente tras el análisis con radiocarbono de los restos localizados. De entrada, según explica Angélica Santa Cruz, la directora de las excavaciones, se ha constatado la falta de corredor en este monumentos funerarios, aspecto clave para fijar una aproximación de su existencia y datar esta cercana al quinto milenio antes de Cristo, siendo por tanto anterior en varias centurias al dolmen de La Cabaña, este más espectacular y que sí cuenta con ese pasillo de piedras hasta la cámara funeraria con una longitud de 5,5 metros.

Una vez que en la campaña de 2020 quedó confirmada la condición de tumba de La Horquilla al descubrir restos óseos, como dientes y huesos, además de algunos elementos materiales que remontaban el túmulo al final de Neolítico, en esta segunda campaña, el proyecto se ha centrado en ahondar en la tipología constructiva del mismo, y de esa investigación ha quedado claro la inexistencia de un corredor, «que es una característica más arcaizante», añade Santa Cruz, lo que le sitúa en el tiempo con anterioridad a La Cabaña. Además, se ha aprovechado este fin de semana para topografiar la zona.

Esos rasgos característicos de La Horquilla no implican, necesariamente que la sociedad que habitaba en aquel momento el entorno fuera menos pudiente, ya que no se han constatado diferencias sustanciales en el ajuar y los materiales con los que eran enterrados los difuntos. Esta circunstancia, en todo caso, se concretará cuando en una tercera campaña se excave la cámara, pero por la experiencia de otras excavaciones en dólmenes de ese estilo no se han apreciado diferencias, «podría ser simplemente una mayor agrupación de población, pero no parece que haya diferencias en cuanto a riqueza e importancia», explica la directora.

