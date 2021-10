El Nuevo Mercedes Clase C All-Terrain 2022 forma parte de la familia del nuevo Mercedes Clase C. Basado en la carrocería Estate de la nueva Clase C, la variante All-Terrain suma un estilo robusto, mayor altura libre al suelo y el eficaz sistema de tracción integral.

Como parte de la estrategia de la compañía de construir una gama de coches nuevos, Mercedes Benz introduce la segunda versión All-Terrain de cartera de vehículos, tras la llegada en 2017 del mismo concepto de vehículo basado en la Clase E Estate. Ahora, la Clase C sigue los mismos pasos e introduce un vehículo atrevido y robusto, ideal para escapadas seguras fuera del asfalto o para devorar kilómetros con el máximo confort que caracteriza a los productos de la marca.

El estilo exterior del vehículo se caracteriza por una serie de elementos diferenciadores. La parrilla del radiador presenta un diseño con una sola lama, adornos cromados y una estrella central integrada. Los marcos de la parrilla lucen un acabado en negro de alto brillo, mientras que el parachoques frontal cuenta con un diseño específico, con una parte de plástico de color gris oscuro acentuado por una protección estética de bajos en color cromo de alto brillo.

El Clase C All-Terrain sale del asfalto - Foto: Mercedes Benz AG Global Communications MercedesLos pasos de rueda, taloneras y parachoques trasero lucen revestimientos superpuestos de plástico de color gris oscuro mate. Este revestimiento ha sido equipado para proteger la carrocería de impactos de grava y el polvo que se levanta en conducción offroad. El parachoques posterior también incluye un protector estético y está acompañado de una protección específica para la sección de carga del maletero. Además, se han dispuesto varios diseños de llantas exclusivas en formato de 17 a 19 pulgadas.

El exterior deriva de la línea Avantgarde. De este modo, los listones en la línea de cintura, los rebordes de las ventanillas y las barras longitudinales para el techo lucen un exclusivo acabado en aluminio pulido. De manera opcional, se puede incluir el paquete Night, dotando de elementos extra acabados en negro de alto brillo.

En el interior del nuevo Mercedes Clase C All-Terrain 2022, los clientes encontrarán una cabina lujosa, equipada, con materiales de gran calidad y un ambiente tecnológico. Es posible elegir entre tres conceptos cromáticos: negro, beige con negro y marrón Siena con negro. A esto también hay que sumar la nueva generación del sistema de infoentretenimiento MBUX con una doble pantalla sobre el salpicadero.

El Clase C All-Terrain sale del asfalto - Foto: Mercedes Benz AG Global Communications MercedesUn elemento destacado son los asientos con diseño acolchado. Brindan un alto nivel de confort y sujeción lateral, acompañados de un volante deportivo multifunción en cuero negro con aplicación en color plata. El habitáculo está armonizado por un completo sistema de iluminación ambiental y no renuncia al espacio gracias a su maletero de 490 litros. Al compartimento del maletero se accede mediante el portón trasero eléctrico de serie.

La oferta inicial incluye dos motores electrificados, uno de gasolina y otro diésel. El propulsor de gasolina es una unidad de cuatro cilindros y 2.0 litros con turbo que desarrolla hasta 272 caballos. Al motor se asocia la tecnología híbrida Mercedes EQ Boost, con un alternador arrancador integrado que ofrece hasta 15 kW, y una red eléctrica de a bordo de 48 voltios.

La misma configuración presenta el propulsor turbodiésel de nueva generación. Esta mecánica de cuatro cilindros y 2.0 litros puede ofrecer hasta 265 caballos. El alternador arrancador integrado ofrece un impulso eléctrico adicional, mejora los consumos y reduce las emisiones. Ambos motores están disponibles con el cambio automático 9G-TRONIC, ligado a un avanzado sistema de tracción integral.