Ribera del Duero busca potenciar su exportación

«No podemos poner todos los huevos en la misma cesta». Con esta frase popular pero muy directa resume el director general de la DO Ribera del Duero, Miguel Sanz, la principal enseñanza que deja la pandemia y sus consecuencias económicas en el sector del vino. Es por eso que para este año una de las principales líneas de acción del Consejo Regulador pivota en la necesidad de aumentar la presenciad de las bodegas ribereñas en el mercado internacional, que en 2020 se comportó mejor que el nacional.

A la vista de las cifras, y lejos de lo que podría parecer, mientras el mercado nacional reducía su ventas un 14% de vino la exportación sumaba un punto porcentual hasta llegar al 19% del total de ventas de la DO Ribera del Duero durante 2020. «El mercado internacional funcionó mejor que los nacionales porque, por poner un ejemplo, en Estado Unidos el peso de la hostelería en el sector del vino, hablando en general, solo representa el 20% mientras que el resto se vende en tiendas especializadas, tanto físicas como on line», especifica Sanz, mientras que la pandemia deja como secuela que «cuando cierra la hostelería, las bodegas sufren».

Desde el Consejo Regulador se trabaja para actualizar las campañas de promoción a la situación de cada uno de los mercados, pero sin desestimar la apuesta por abrir mercado en el exterior. «Hay una decena de países que ya representan el 73% de nuestras exportaciones, y nos vamos a centrar ahí para crear una notoriedad de marca y ayudar a las bodegas a exportar», insiste Sanz. Esos destinos donde los caldos ribereños están teniendo mejor acogida son Suiza, EEUU, México, Alemania, China, Dinamarca, Holanda, Canadá, Reino Unido y Bélgica.

Eventos promocionales. La DO Ribera del Duero siempre ha ido de la mano de la «cultura que no sigue tendencias», de ahí que vayan de la mano de eventos como los Premios Feroz o la Seminci, «y no estamos en los Goya porque apostamos por lo que es más alternativo», como Sonorama Ribera. una cita que, al igual que el resto de los grandes eventos anuales donde tiene presencia la DO Ribera del Duero, se trabaja porque se celebre en este 2021. «Planteamos que va a tener lugar Sonorama, con las acciones que tenemos que desarrollar en el festival para utilizarlo como medio de difusión y dar a conocer las características diferenciadoras de nuestros vinos, pero sabiendo que a lo mejor, a última hora, no sabemos si se va a desarrollar y en qué condiciones», reconoce el director general de la DO.

En situación similar se encuentra ahora la Gran Fiesta de la Vendimia, con la ventaja de que se celebra a finales de septiembre en Aranda de Duero, por lo que el margen temporal es mayor, sin olvidar la necesidad de contar con una alternativa de celebración para adaptarlo al momento en el que se encuentre la lucha contra la pandemia. Los Premios Feroz ya contaron en su edición de este año con la presencia del #EspirituRibera, que no se podrá desplegar en la Gala Solidaria que se celebraba en Madrid en mayo y que el Consejo Regulador ya ha suspendido.