"Buscamos la excelencia, no el dinero"

Este próximo martes, Amazon Prime Video estrena Escena en Blanco & Negro, un programa creado por Antonio Banderas y en el que la periodista María Casado entrevista en profundidad a figuras de la música española. Durante cada entrega, que arrancará y terminará con un monólogo en el que Banderas reflexionará sobre las artes y la figura protagonista del programa, cada uno de los artistas interpretará en directo canciones de su propio repertorio y escogerá un tema de otro artista que haya marcado su vida o su carrera.

Vanesa Martín, Pablo Alborán, Pasión Vega, Pablo López, David Bisbal, Rozalén y el propio Antonio Banderas, que también será entrevistado por María Casado e interpretará algunos temas sacados de obras musicales que ha cantado a lo largo de su carrera, o interpretará en el futuro, según ha adelantado el propio artista.

Rodado en blanco y negro, con «conversaciones cercanas y pausadas» y música en directo y la presencia de la Orquesta Sinfónica de Málaga, Escena en Blanco & Negro es una «propuesta innovadora» y «difícil de clasificar» marcada por su «propio estilo y su propia personalidad», destaca Ricardo Carbonero, responsable de contenido original de Amazon Prime Video España que, en todo caso, asegura que «cuando te pones en las manos de María y Antonio sabes que va a salir algo de calidad y diferente», por lo que el riesgo para el servicio de streaming con este proyecto es «mínimo».

Las siete entregas estarán disponibles a partir del próximo 15 de diciembre. «Yo aviso, no van a poder dejar de verlos todos seguidos», dice con entusiasmo Casado que recuerda cómo la llamada de Banderas le llegó la misma mañana que anunció su salida de RTVE. «Me dice que me llama en cinco minutos y pienso: ‘Este no me va a llamar’. Pero sí, y no tardé en decirle que sí ni cinco segundos», recuerda.

«Es un artefacto distinto, por la forma y por el contenido. Por la forma en la que se presentan las canciones y por las conversaciones que tenemos con los artistas, por sus propias reflexiones», dice Banderas que reveló que el programa nació en su cabeza con otro nombre, Música Íntima, pero siempre con el objetivo de acercarse «a estrellas del panorama musical y hacerlo fuera de los macroconciertos, en las distancias cortas». Charlas cercanas, pero siempre centradas «en la parte artística que ellos representan». «No hay temas personales ni se trata de tipo de entrevistas, todo gira alrededor de la música y de lo que la música significa para ellos», asegura.

Una calidad superior

En este sentido, Banderas insiste que en este, como en cualquiera de los otros proyectos relacionados con el Teatro del Soho, donde se ha grabado este nuevo espacio, que abarca la exhibición y producción teatral, el área formativa y la producción de espacios de televisión, lo importante no es la rentabilidad, sino «alcanzar niveles de calidad superiores» y contar con un «factor diferencial». «Hagamos lo que hagamos, lo único que vamos buscando es la excelencia, no el dinero», sentencia.

Rodado en plena pandemia aprovechando la «grieta» que la grabación de un espacio televisión suponía frente al cierre total de espectáculos en directo, Escena en Blanco & Negro permitió a Banderas volver a poner en marcha toda la maquinaria de su teatro en Málaga y sacar a sus trabajadores del ERTE después de que, poco después de abrir, el espacio viera truncados sus planes por el confinamiento.

En cuanto surgió la posibilidad, emprendieron este proyecto en un tiempo récord y con un equipo de cuatro o cinco personas. «Este programa, probablemente, no hubiera ocurrido sin la pandemia. Estas circunstancias nos dan nuevas oportunidades, porque el ser humano es así, buscamos la forma de sobrevivir y de hacer que lo que amamos siga también viviendo», dice el malagueño.

Pero rodar con el coronavirus también ha supuesto diferentes retos e inconvenientes. Entre ellos, el positivo del propio Banderas. El actor relata que se contagió después de una cena en la terraza de un restaurante y tuvo que dirigir un par de entregas a distancia. «Ese fue el momento más duro. Perdí el estar en contacto directo con una íntima amiga, Pasión Vega, y tuve que dirigirla por Zoom. Y no he conocido a Rozalén», recuerda.

Con la próxima gala de los Goya, que Casado y Banderas presentarán precisamente desde el teatro malagueño, ya en mente, el intérprete reconoce que «los Goya del COVID» serán unos premios muy complicados. «Ha habido pocas películas en salas, pero al final se ha seguido produciendo».

Banderas y Casado no descartan una segunda temporada de Escena en Blanco & Negro con esos artistas que se quedaron fuera de esta primera entrega, como Juanes o Alejandro Sanz. Y aunque la periodista sueña con una entrevista con Madonna, Banderas prefiere seguir apostando por la música en español para aprovechar el poder amplificador de una plataforma global. «Amazon está dejando que nuestro idioma entre dentro de ella y eso es muy importante».

Eso sí, en la cabeza de Banderas ya rondan más planes para su Teatro Soho TV. Entre ellos destaca un «programa de entrevistas con grandes, grandes personajes: jefes de estado, artistas, filósofos...» al que lleva tiempo dando vueltas.