Tudanca prepara una 'cúpula' con mucha gente joven y mujeres

El PSOE de Castilla y León se dotará en el XIV Congreso Autonómico de una Comisión Ejecutiva en la que habrá "mucha gente joven" y "muchas mujeres", en línea con la dirección federal de la que se ha rodeado el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez. Todo ello ya está en la cabeza del líder del PSCyL, Luis Tudanca, que será reelegido en el 'cónclave' previsto en Burgos los días 27 y 28 de noviembre en Burgos.

Un mes y medio después del cierre del 40 Congreso Federal del PSOE, que se celebró este fin de semana en la Feria de Valencia, los socialistas de Castilla y León están convocados a un congreso al que llegan con el reto de poner a punto el partido para afrontar un nuevo ciclo, tras la pandemia del COVID-19 y los rumores de adelanto electoral en la Comunidad.

El secretario general del PSCyL explicó a Ical que la nueva Comisión Ejecutiva Federal, que ratificó hoy con casi el 95 por ciento de los votos los más de 1.000 delegados del 'cónclave' de Valencia, marcará el diseño de la dirección autonómica puesto que a su juicio la formación ya había iniciado el proceso de rejuvenecimiento y se había comprometido con la importancia de garantizar la paridad no solo en el partido, sino también en las instituciones.

En ese sentido, Tudanca defendió que el país no avanzará si no existe igualdad entre hombres y mujeres y no se elimina la desigualdad. "Fuimos pioneros en ese cambio generacional y en la inclusión de la paridad en todos órganos, listas y ejecutiva, y lo volverá a ser", garantizó el líder del PSCyL desde la capital del Turia.

Asimismo, el burgalés reivindicó que ahora cuenta con un partido "fuerte", "unido" y que tiene el "respaldo reconocido hoy en todos los nombramientos en los órganos federales a nivel nacional". "Eso nos da mucho ánimo, aliento y fortaleza para afrontar nuestro congreso autonómico, que tendrá mucha gente joven, que tendrá muchas mujeres y que tendrá siempre claro que va defender los intereses de Castilla y León", añadió.

"Para eso me eligieron y para nos han elegido y es lo que hemos venido a defender aquí y lo que defenderemos en el congreso autonómico", garantizó Luis Tudanca, en un momento en el que el PSOE, afronta unas semanas numerosas citas orgánicas, con el objetivo de terminar todos los congresos provinciales antes de que acabe este año. De hecho, la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, ironizó con que empezaron más tarde con estos procesos y que los terminarán antes que el PP de Castilla y León.

De hecho, se mantendrán los secretarios provinciales en siete federaciones de la Comunidad, así como en la dirección autonómica. En concreto, continuarán los de Ávila, Jesús Caro, tras imponerse en las primarias; Burgos, Esther Peña; León, Javier Cendón; Palencia, Miriam Andrés; Segovia, José Luis Aceves; Soria, Luis Rey, y Zamora, Antidio Fagúndez.

Solo está previsto el cambio de caras en el PSOE de Salamanca y en Valladolid, donde aspiran a liderar el partido el diputado David Serrada, miembro de la Mesa del 40 Congreso Federal, y Óscar Puente, alcalde de la capital vallisoletana. Los dos han sido los únicos candidatos que han presentado su proyecto para dirigir el partido en estas provincias, donde dejarán esta responsabilidad el procurador Fernando Pablos y el senador Manuel Escarda.