Futuro complicado

Aunque se mantiene firme en su pulso y la aceptación de su derrota en las presidenciales del 3 de noviembre aún no ha salido de su boca -«mi opinión no va a cambiar en seis meses», aseguró hace unos días al respecto. «Hubo una cantidad tremenda de trampas, un fraude masivo», agregó-, el próximo 20 de enero, Donald Trump tendrá que dejar la Casa Blanca. Joe Biden se convertirá en el nuevo presidente de EEUU y, con efecto inmediato, concluirá el mandato del republicano.

Será a partir de entonces cuando comience una nueva vida para el magnate. No solo porque podrá volver a su feudo en la Torre Trump de Nueva York o porque, según apuntan algunos medios, tan pronto como deje de estar al mando de Estados Unidos, su esposa, Melania, presentará una demanda de divorcio. Más allá de lo que pueda llegar a su vida más íntima, en el momento en que el millonario neoyorquino pase a ser un ciudadano más, sin los galones presidenciales y sin tener el control sobre el Departamento de Justicia, podrá comenzar una nueva etapa en la que la sombra del banquillo planea desde varios frentes.

El todavía dirigente ha usado su cargo como una especie de armadura, legal y moral, para responder a cualquier afrenta judicial. Es más, desde el mismo momento en que se sentó en el Despacho Oval denunció una «caza de brujas» en su contra en la que ha incluido a instituciones, magistrados, opositores políticos, Gobiernos extranjeros, medios de comunicación y mujeres que le acusan de abuso sexual.

Algunas de sus causas judiciales ya están abiertas en Nueva York. Por ejemplo, el caso del presunto soborno pagado a la actriz porno Stormy Daniels para que no revelase públicamente un affaire con Trump que pudiera haber echado por tierra su campaña de 2016. El propio abogado del magnate Michael Cohen se declaró culpable de abonar a Daniels 130.000 dólares para comprar su silencio.

La Fiscalía también examina posibles delitos vinculados a la Organización Trump, el conglomerado empresarial que fundó el magnate, sospechoso de falsificación registros, fraude fiscal o fraude en los seguros. Cohen, que ha pasado de aliado a enemigo del republicano, también ha acusado a Trump de manipular sus cuentas empresariales para, por una parte, poder presentar datos que le garantizasen la obtención de préstamos y, por otra, pagar la menor cantidad posible de impuestos -algo de lo que el propio acusado se ha jactado públicamente-.

El presidente ha evitado hacer públicas sus declaraciones, aunque The New York Times ha publicado, tras una ardua investigación, que no pagó impuestos federales durante un gran número de años y que, cuando lo hizo, apenas contribuyó a las arcas públicas con 750 dólares. El caso está en manos del Supremo, que deberá decidir si debe presentar sus cuentas.

Si el terreno empresarial le puede deparar más de un quebradero de cabeza al Trump civil, también puede hacerlo el personal. Durante estos últimos años, han sido varias las mujeres que le han acusado de incidentes de índole sexual, algo que él siempre ha negado, incluso burlándose públicamente de las supuestas víctimas.

Aunque muchas han usado los medios como altavoz, en lugar de los tribunales, algunas sí han presentado denuncia, como la periodista E. Jean Carroll, que en 2019 le acusó de abusar de ella en el probador de una tienda hace 20 años.

También está abierta una causa iniciada por una concursante de El Aprendiz, Summer Zervos, que en 2017 denunció por difamación a Trump, al que previamente había acusado de tocarle los pechos y besado sin su permiso. El presidente accedió inicialmente a testificar, pero sus abogados solicitaron un aplazamiento de la comparecencia y no está previsto que esta llegue, al menos, hasta 2021.

Ante este horizonte incierto y convulso, Trump podría optar por un indulto preventivo, una medida que, sin embargo, puede no servirle en algunos casos. Y es que, como presidente, solo podría concederse la inmunidad en el ámbito federal, lo que deja abierto por ejemplo los procedimientos en curso en Nueva York a nivel estatal. La suerte podría cambiar a partir de enero.