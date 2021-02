Menos actividad pero más muertos en accidente laboral

Es casi tan importante que las empresas inviertan en la prevención de accidentes como la implicación de los trabajadores. Los técnicos en riesgos laborales entienden que es imposible estar exentos de peligro, pero consideran que aún falta mucha concienciación. Las cifras hablan por sí solas tras un año tan extraño como el 2020. Hubo menos actividad y, por lo tanto, menos accidentes. Sin embargo, murieron once personas, tres más que el ejercicio anterior. Tal vez, buscan una explicación los expertos, todo el mundo estaba demasiado pendiente de esquivar al virus que perdieron el foco de la seguridad. Hay, además, numerosos incidentes que no contabilizan al no ocasionar baja y que deberían tenerse mucho más en cuenta.

La frialdad de los datos muestra un descenso del 20,6% en la siniestralidad laboral. De los 5.408 de 2019 se pasó a los 4.292 del pasado año. Bajaron tanto los graves (18) como los leves (4.263). Industria y Servicios fueron los sectores más castigados, y Construcción y Agricultura los que menos. Todo ello, obviamente, se explica por la paralización de gran parte de la actividad durante los meses de marzo, abril y mayo.

Si desnudamos las cifras observamos que poco ha cambiado la situación en el último año. Al menos así lo creen en la Oficina Territorial del Trabajo de la Junta de Castilla y León. «Los accidentes que más han aumentado a nivel general son los de caídas en altura y aplastamientos. Es algo que nos preocupa muchísimo. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero está claro que hay que insistir más en la importancia de la prevención», opina el jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, Fernando de la Parte. A los más de 4.000 siniestros del pasado año se sumaron otros 7.270 en los que no las víctimas no tuvieron que cogerse la baja. Esto tiene más importancia de la que parece, según este técnico, pues «se ha materializado un peligro pero las consecuencias han sido leves». Ha entrado en juego, en definitiva, el factor suerte.

