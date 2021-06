El día en el que el Arzobispado recibió a 33 apóstatas

Esta no es solo una historia pequeña que sus protagonistas recuerdan entre divertidos y orgullosos. Fue también un paso adelante en la secularización de la sociedad burgalesa, en la que en 1986 -el año en el que España entró en la Unión Europea- aún era un disgusto para las familias, y de los gordos, que la juventud se casara solo por lo civil o que no bautizara a sus criaturas o que estas no hicieran la primera comunión. "Éramos una generación ya muy alejada de la religión que habíamos 'sufrido' en los colegios y que queríamos hacer nuestra vida completamente al margen de lo que mandaba la Iglesia Católica", recuerda Alfonso Palacios, profesor de Secundaria recién jubilado y que fue muchos años director del IES Diego Porcelos, de quien partió la idea junto con Ignacio Briones.

Palacios fue el presidente de la efímera Asociación para la Defensa de los Derechos de los No Creyentes ( Anocre ), cuyo principal objetivo fue, según se puede leer en un folleto amarilleado ya por el tiempo, "promover el desarrollo y la defensa de los derechos de los no creyentes, especialmente en sociedades como la burgalesa en la que nos sentimos discriminados y particularmente acosados ??". Sus fines eran promover y facilitar todo tipo de acciones legales "para anular la inscripción de cualquier registro eclesiástico de todos aquellos que lo deseen" y realizar festejos y cualquier otra actividad que liberaran a los padres "del chantaje ejercido sobre ellos, a través de los hijos, con ocasión de bautizos, comuniones y otros actos religiosos ".

Anocre iba, incluso, un poco más allá. Exigía a los poderes públicos "la separación efectiva entre Iglesia y Estado de acuerdo con la Constitución que proclama la aconfesionalidad del Estado, lo cual implicaría entre otras cosas la negativa a la creación de impuestos religiosos y la retirada de toda subvención destinada a propagar todo tipo de doctrina religiosa ".

El 25 de enero se presentó en sociedad mediante una rueda de prensa que tuvo lugar en la vieja sede de Comisiones Obreras en la Plaza de Castilla (hoy FAE). Alfonso Palacios recuerda que la aceptación de la asociación había sido tan buena que ni ellos mismos se lo creían: "En muy poco tiempo, en apenas dos semanas, llegamos a tener unos 80 miembros, seguro que muchos más que muchos partidos políticos en Burgos en aquellos momentos ".

Ese mismo día y antes de convocar a los periodistas para contarles de su existencia habían llevado a cabo su primera y última acción: Después de haber enviado una notificación a todos sus socios animándoles a dar un paso adelante, 33 de ellos se personaron "en fila "en el Arzobispado donde apareció un escrito" declarando su rechazo a los dogmas y ritos de la Iglesia Católica ", como recogió la prensa de la época, y solicitando su baja a todos los efectos al considerar que su ingreso en esta institución" no fue un acto voluntario sino impuesto por el régimen nacionalcatólico que presionaba a nuestros padres ".

Uno a uno fueron pasando por aquel mostrador con su instancia, según recuerdan Palacios e Ignacio Palma, que también fue uno de los socios primigenios, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta alguna de la institución. Nunca jamás supieron si se le dio curso a sus peticiones o acabaron en el cubo de la basura. "Nos dijeron algo así como que era imposible porque el bautismo imprimía carácter y poco menos de que no había vuelta atrás. Pero recibimos la callada por respuesta, imagino que en sus archivos quedaron nuestras peticiones", precisa Palacios.

"Estábamos en la edad de casarnos y empezar a tener hijos y a pesar de que la dictadura se había terminado hacía una década y que existían partidos y sindicatos vivíamos en una sociedad en la que aún no habían cambiado muchas cosas y se nos exigían ritos católicos para nuestras celebraciones personales sin ninguna alternativa a nuestro alcance. Muchos no queríamos seguir esas normas sino buscar otras celebraciones no religiosas ", recuerda Palma.

Palacios insiste en que no querían ir contra nadie sino todo lo contrario "protegernos de la presión social, porque entonces estaba muy mal visto ser ateo y daba mucho corte decirlo". "Yo daba clases en un instituto y no entendía cómo diez años después de terminar el nacionalcatolicismo tenía que haber crucifijos en las aulas públicas un estado aconfesional y tuve alguna incidencia a cuenta de esto. Es la razón por la que nos juntamos unos cuantos amigos y planteamos la necesidad de crear una asociación de defensa de los no creyentes porque entedíamos que dentro de nuestros derechos estaba que el Estado no subvencionara a ninguna iglesia, algo que sigue ocurriendo, o que no hubiera Religión en los institutos, que también continúa pasando después de más de 40 años ".

Tanto él como Palma siguen igual de combativos que en 1986 contra los privilegios "que nunca ha dejado de tener" la Iglesia Católica. No entienden la exención de impuestos o la presencia de las religiones (católica y otras) en las aulas públicas, "todo producto de los acuerdos del Estado español con el Vaticano que ojalá algún día algún gobierno se atreva a derogar", apunta Alfonso Palacios, que explica que aunque tiene la barba blanca "nunca he dejado de tener ganas de luchar contra las injusticias".

Anocre comenzó con un gran entusiasmo y desapareció con la misma rapidez. Otras urgencias requerían la presencia y el interés de sus miembros "que como éramos los mismos para todas las causas no dábamos abasto". En marzo de aquel año se celebró el referéndum sobre la entrada de España en la OTAN y la mayoría de los miembros de la asociación de no creyentes estaban implicados en movilizar el voto en contra. También estaba creándose Izquierda Unida. En definitiva, había mucho que hacer en muchos frentes en la poco movilizada sociedad burgalesa: "Aquel de la presentación de las instancias, por desgracia, fue el acto inaugural y el acto concluyente de la asociación".