Renfe deja al Burgos-Miranda sin recuperación post pandemia

El corredor ferroviario que une Venta de Baños con Burgos y Miranda de Ebro, parte de la vieja Línea Imperial que en su día fue una de las más importantes de España, sigue perdiendo peso en favor de las líneas que ya cuentan con trenes de alta velocidad. Y esto se nota no solo a largo plazo, sino también a corto.

La capital de la provincia y la del Ebro se han quedado fuera de la recuperación de frecuencias que hace unos días anunció Renfe y que se pondrán en marcha a partir del 7 de junio. En concreto, y en lo que afecta a Castilla y León, las capitales de Salamanca, Segovia, Valladolid, Palencia y León se verán beneficiadas con más servicios, pero no será el caso burgalés.

El pasado lunes la operadora anunció que desde la segunda semana de junio sumará nuevos servicios AVE y Larga Distancia con un total de 252 servicios semanales, que se suman a los 1.231 que la compañía tiene programados a día de hoy. De esta manera, la oferta de Renfe aumentará en un 20,5%.

En una nota de prensa afirmaba que "el incremento de oferta desde el 7 de junio se producirá en todos los corredores ferroviarios, con especial incidencia en las líneas que unen Madrid y Barcelona, principales emisores de viajes, con las ciudades costeras del corredor mediterráneo, sur y norte". No será el caso, sin embargo, de los trenes que llegan al País Vasco a través de la meseta castellana.

El corredor más reforzado es el que comunica Madrid con Figueras a través de Aragón y Cataluña, seguido de los de Sevilla, Málaga o Granada, Valencia, Alicante y Murcia. Hacia el norte, las relaciones con Galicia y Asturias también ganan frecuencias, pero no lo hacen en las líneas transversales de la provincia de Burgos sino vía Palencia y León. A Salamanca también le ofrecen más viajes con Madrid, e igualmente a Santander, siempre pasando por Valladolid y Palencia.

De esta forma, la estación Rosa Manzano (aunque ADIF y Renfe la siguen llamando erróneamente Rosa de Lima) continúa con una decena de trenes diarios. Ninguno circula antes de las 11,56, cuando parte el primero en dirección a Madrid y procedente de San Sebastián, pues el regional en dirección a Madrid que salía a las 9 solo funciona los lunes. El último pasa a las 18,33, procedente de Chamartín, y se dirige a Bilbao, salvo un mínimo refuerzo los domingos con otro regional que pasa a las 21,42.

Entre media tarde y el mediodía de la jornada siguiente, por tanto, la terminal burgalesa es un desierto de martes a sábado, y los horarios hacen imposible tomar el tren para ir a hacer gestiones o a trabajar a Palencia, Valladolid o Miranda de Ebro. Eso por no hablar de los precios que a veces suponen estos recorridos cortos, pues si obligan a hacerlos en Alvia se paga un coste de alta velocidad que no es tal.

Así lo subraya Javier Domínguez, secretario provincial de CCOO en el sector ferroviario y presidente comité de empresa de ADIF en la provincia, quien explica que al menos en Miranda sí que se ha recuperado un tren que va a Vitoria en torno a las 7,30 de la mañana.

Pero se han perdido dos de los tres Alvias que conectaban diariamente con Madrid, uno de los Bilbao-Barcelona, el Gijón-Barcelona, el Surexpreso Lisboa-Irún (que se suprimió antes incluso de la pandemia) o el nocturno Coruña/Vigo-Barcelona, además de otro ‘gallego’ diurno.

"Estamos gafados". "El estado de alarma se ha acabado, los cierres perimetrales también, teóricamente esperamos un boom turístico en verano y a nosotros no nos sirve de nada que haya aumento de trenes en Madrid, Alicante, Barcelona o Galicia", lamenta Domínguez, quien añade que "el corredor Madrid-Irún está gafado y parece que la apuesta va encaminada a la frontera por Zaragoza o Pamplona".

A su juicio, la única forma de potenciar el recorrido a través de la provincia de Burgos es dotarle de más frecuencias. "No pueden decir que pondrás trenes en función de las peticiones o la demanda que haya, porque si los trenes no existen nunca se cogerán". Subraya el secretario ferroviario de CCOO que "llevamos años reclamando un servicio digno del tren, y los casos de Briviesca y Pancorbo son aún peor. La Línea Imperial es una de las históricas, Miranda presumió durante años de ser el gran núcleo ferroviario del norte de España, y ahora no tenemos noticia ninguna de que se vaya a potenciar".