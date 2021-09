La Virgen de Altamira vuelve a lucir

La festividad en honor a la Virgen de Altamira volvió a lucir en Miranda. La ciudad salió a la calle empujada por las ganas de recuperar cierta normalidad, tras más de un año y medio en el que la programación festiva desapareció por la pandemia. La edición de las fiestas patronales de 2021 no contaba con muchos de los actos multitudinarios típicos para los mirandeses. No hubo feria gastronómica, ni conciertos gratuitos y tampoco carrozas, pero la ciudad sí que sintió que no era un fin de semana normal.

«La verdad es que la ciudadanía en general se está comportando de una manera ejemplar», afirmó la alcaldesa, Aitana Hernando, quien remarcó que después de la respuesta de los vecinos, «se ha demostrado que había que hacer algo para tratar de dar un poco de alegría a las personas». La responsable de Fiestas en el Ayuntamiento de Miranda y el de Seguridad Ciudadana, también transmitieron la misma sensación de respeto por las medidas en cada acto.

De la misa en Santa María, Hernando salió junto a Ander Gil, presidente del Senado, que también valoró la importancia de «recuperar la calle y la normalidad» y sobre todo, hacerlo como en el caso de Miranda «de una manera muy responsable».

