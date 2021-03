Torre Panorama mantiene el recurso pero opta a otra parcela

La sorpresa de los miembros del consejo de administración del Consorcio del desvío fue mayúscula cuando sobre la mesa se encontraron la petición de reserva de una parcela por parte de la cooperativa Torre Panorama, tras quedar apeada de la opción de compra de otro terreno hace unos meses e, incluso, presentar un recurso de alzada por la adjudicación a la constructora Pecsa.

Los miembros del Consorcio aceptaron la reserva de un suelo después de que los cooperativistas cumplieran con los requisitos y aportaron el 5% del coste fijado, unos 6 millones de euros y tiene capacidad para la construcción de 106 viviendas, más de las que se permitía la anterior parcela. Ahora disponen de 15 meses para materializar la compra.

Los cooperativistas mantienen el recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local para pedir la anulación de la adjudicación de la primera parcela a la que ellos optaban a la empresa Pecsa, al considerar que el proceso estuvo «plagado de irregularidades y oscurantismo y falto de garantías».

Cabe recordar que la cooperativa Torre Panorama se dejó pasar los plazos establecidos por el Consorcio al no tener cerrada la financiación y el organismo decidió convocar un nuevo concurso en el que ellos no resultaron adjudicatarios. El recurso que presentaron todavía no se ha resuelto (hay un mes de plazo) y en el mismo reclamaban la anulación cautelar a Pecsa.

El objetivo de los cooperativistas era levantar una torre de 21 alturas con 69 pisos y también un hotel de 45 habitaciones.

Por otro lado, el consejo de administración del Consorcio también aceptó la reserva de Mountain View de otra parcela de 5.500 metros cuadrados de uso terciario (centro comercial, hotel, residencia...). Tiene un coste de 2 millones.

El goteo de reserva de parcelas del Consorcio se mantiene, lo que supone una noticia positiva para las arcas de este organismo y contribuye a aminorar su deuda.