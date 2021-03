Fiebre y molestias entre agentes y bomberos por la vacuna

Entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Bomberos no existe un enfado tras las últimas noticias sobre la vacuna de AstraZeneca que les han suministrado estas últimas semanas. Sí hay, no obstante, cierta preocupación. Algunas organizaciones sindicales ya han reclamado mayor información sobre la profilaxis que han inoculado y también acerca de lo que va a pasar a partir de ahora con la segunda dosis. A su vez, no son pocos los efectivos que han sufrido en los últimos días fiebre, molestias y dolores tras la inyección. Nada, reconocen, que les pillase por sorpresa, pues ya les habían advertido de que podían sentir efectos secundarios.

En la Policía Local vacunaron al 85% de la plantilla. El resto son mayores de 55 años y una minoría que no quiso ponérsela. La mayoría sintieron síntomas leves, como cansancio, dolor articular y algunas décimas de fiebre. El servicio no se vio afectado salvo por un par de agentes que tuvieron que cogerse el día libre.

Datos muy similares manejan en el Parque de Bomberos, donde la semana pasada se vacunó a la gran mayoría de la plantilla. Los efectos secundarios han sido desiguales entre los técnicos de este servicio municipal, pero no han pasado, según fuentes del cuerpo, de unas molestias y algo de fiebre. Eso sí, se muestran a la expectativa de lo que va a suceder tras la paralización del suministro. Y es que, como ocurre con la Policía Local, la segunda dosis estaba prevista para finales de mayo. Les toca esperar, por tanto, a la estrategia del Gobierno español una vez se aclaren los problemas.

Algo parecido ocurre en la Policía Nacional y en la Benemérita. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha emitido un comunicado en el que pide explicaciones sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Muchos han sentido dolores y fiebre, lo que ha inquietado en el seno del Instituto Armado. Aproximadamente fueron inoculados 380 efectivos en la provincia antes de que se detuviese el suministro. En los próximos días, se dirigirán por escrito a la consejería de Sanidad para solicitar información sobre el lote administrado en Burgos y cuál será la estrategia a seguir a partir de ahora.

En el Centro Penitenciario de Burgos comenzaron (y terminaron) el lunes la vacunación de los menores de 55 años. Los funcionarios acudieron al Divino Valles para recibir la AstraZeneca, que ha dejado infinidad de dolores, fiebre y malestar, aunque no ha existido una avalancha de bajas. Estaba prevista la segunda dosis para el 7 de junio, pero fuentes sindicales apuntan que con la paralización desconocen si se mantiene la misma fecha.