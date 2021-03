El ciberataque impide a las oficinas del SEPE la cita previa

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no levanta cabeza. En un año de trabajo desbordante por la tramitación de ERTEs un ciberataque mantiene a las ocho oficinas burgalesas casi paralizadas. Sí que están pudiendo atender a quienes cogieron día y hora antes del incidente (ocurrió el martes), pero solo para recoger físicamente la documentación, puesto que resulta imposible -con el sistema informático inutilizado- dar trámite a las distintas solicitudes. Además, no da cita previa a más ciudadanos y, lo peor, es que «no se sabe cuándo se resolverá el problema, dicen que tres o cuatro días, pero no es seguro», señala José Antonio Varga, responsable de la Administración General del Estado en CSIF.

Sobre el número de burgaleses afectados por culpa del ciberataque, la misma fuente advierte de que «resulta imposible hacer el cálculo», pero serán cientos entre las ocho sedes burgalesas. En todo caso, tanto el sindicato como la Subdelegación tranquilizan a la ciudadanía y aseguran que el parón no afecta al pago de las nóminas ni a los plazos de solicitud. Por el momento solo se están cumplimentando peticiones de usuarios de forma manual, «para salvar los muebles», y tomando números de teléfono por si se necesitara un contacto adicional.

Los efectos del ataque comenzaron a apreciarse desde primera hora de la mañana del martes, cuando algunos funcionarios del servicio se encontraron caídos el sistema de fichaje y el principal programa que utilizan. Después les ordenaron apagar todos los ordenadores. El ciberataque se ha producido a través de un virus Ryuk, un conocido ‘ransomware’. Del inglés ransom, rescate, este tipo de virus se caracteriza por cifrar todos los archivos informáticos de la víctima, de manera que los ciberdelincuentes aprovechan para exigir una suma económica a cambio de liberarlos. Gerardo Gutiérrez, director del SEPE, confirmó que se trata de «la última versión del virus Ryuk» y que el organismo ha sufrido «un ciberataque similar al que han recibido otras empresas o administraciones a nivel global».

El ataque no ha afectado ni al pago de prestaciones ni a nóminas. Tampoco se han apreciado secuestros de información, como ocurre con otros ataques con ransomware, ni pérdida de datos, puesto que se contaba con una copia de seguridad realizada el día anterior. Los servicios de inteligencia e informática están analizando las causas y objeto de este ataque, que trata de afectar la reputación de este organismo de servicio público.