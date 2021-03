Calor al ritmo de la Junta

La demanda de sistemas de calefacción para exteriores ha subido este año como la espuma, pero no se puede decir que sus fabricantes y distribuidores se hayan hecho de oro, entre otras cosas porque las ventas se han localizado en momentos muy concretos. Cuando la Junta anunciaba la apertura de terrazas tras periodos de cierre total se ha producido una avalancha de pedidos, pero después ha parado. A&B Clima, un centro de producción en Villalonquéjar -de los pocos de Burgos si no el único- ha fabricado «a rachas», cuando comercios y profesionales han solicitado unidades. De hecho, como ahora, la empresa se ha visto obligado a pedir un ERTE para su plantilla -no demasiado numerosa- «puesto que tras unas semanas de intenso trabajo le siguen jornadas de paralización total», señala su dueño, Adolfo Esteban.

La compañía se fundó en 1980 como fabricante de sistemas de calefacción pero en 2011 se especializó en las estufas eléctricas para exteriores, como consecuencia del incremento de demanda que detectó tras la promulgación de la Ley Antitabaco. Tras unos años de producción «más o menos sostenida» llegó 2020, el de la pandemia, y en los primeros meses, los de confinamiento, se vio obligado a cerrar «como todo el mundo». Con la reapertura de la actividad ya a principios de junio notó «un incremento bastante notable de la demanda», pero desde septiembre las peticiones de calefactores han respondido al dibujo de unos dientes de sierra. Cuando la Junta cerraba interiores pero abría terrazas «llegaba la solicitud de pedidos». Cuando clausuraba todo «se dejaba de fabricar». Y ese ha sido el ritmo hasta la fecha, sostiene Adolfo.

Su fábrica situada en el polígono industrial de Villalonquéjar produce calefactores halógenos de pequeño tamaño de esos que se cuelgan en la parte superior de las terrazas, entre los 1.000 y los 2.000 vatios de potencia, pues son eléctricos. Funcionan con tecnología de infrarrojos de onda corta, que ofrece calor inmediato allí donde se necesita. El calor por radiación atraviesa el aire sin calentarlo de modo que el calor es recibido directamente por las personas u objetos de «forma económica, efectiva, e inmediata, sin necesidad de calentamiento previo y sin pérdidas de calor por circulación del aire circundante.

Adolfo Esteban no los vende directamente a los hosteleros sino que los suministra a comercios y profesionales de la electricidad para que ellos los instalen en terrazas y veladores. De hecho, desaconseja que sean los dueños de los establecimientos quienes los monten porque «para su correcto funcionamiento ha de ser un profesional quien lo haga».