Un sucesor para Trump

Todo apunta a que Donald Trump buscará repetir como candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2024. Sin decirlo claramente, el exmandatario estadounidense ya ha dejado caer que lo intentará una tercera vez y ha manifestado a sus seguidores que volverá.

Su absolución el pasado febrero en el juicio político en su contra evitó una posible inhabilitación, pero el magnate aún tiene varios frentes ante la Justicia por delante que podrían acabar con sus esperanzas de optar a la Casa Blanca.

Trump es el favorito en el bando conservador para repetir como candidato, si bien el magnate ha abierto una brecha en el seno de su formación, donde sus detractores han salido perjudicados. Pero, en caso de que no pueda finalmente postularse, los republicanos ya están mostrando sus preferencias.

Nadie, por el momento, ha movido ficha ni ha dado el paso al frente -aún quedan más de dos años para que comiencen las primarias-, pero cada vez son más los nombres que suenan para esta batalla.

El que fuera mano derecha del multimillonario en el Ejecutivo, Mike Pence, no acabó de manera conciliadora con su jefe de filas, pero es el gran favorito entre los conservadores en caso de que Trump no pueda o no quiera presentarse a los comicios. Según unas primeras encuestas realizadas por el propio partido entre los votantes conservadores, el exvicepresidente -quien recientemente ha roto su silencio y ha cargado contra el presunto fraude electoral de los demócratas- se posiciona el primero de la terna para suceder al magnate con cerca de un cuarto de los votos totales.

Los sondeos apuntan indudablemente al exmandatario. Sin embargo, siempre hay que tener un plan b y el Partido Republicano empieza a preparar un listado -que puede cambiar considerablemente en estos dos años- para encontrar una alternativa al hasta ahora todopoderoso Donald Trump.

Mike Pence

MANO DERECHA de Donald Trump durante sus cuatro años de mandato, la salida del poder distanció a ambos dirigentes. El magnate acusó a Pence de claudicar al permitir la toma de posesión de Joe Biden, aunque el exvicepresidente ha vuelto a insistir en la idea de «fraude» en las urnas. En caso de que Trump no concurra a las urnas, es el favorito entre los republicanos para liderar la candidatura a la Casa Blanca, con cerca de un 25 por ciento de los respaldos.

Ron Desantis

AIRE FRESCO es el que llevaría el gobernador de Florida a la política de EEUU en caso de ser candidato en 2024. El dirigente, de 42 años, comienza a despuntar en el Partido Republicano y se perfila como uno de los favoritos entre los votantes conservadores. Fue congresista entre 2013 y 2018 y ahora, como líder de uno de los grandes estados del país, podría conseguir el billete hacia la Casa Blanca. Según el sondeo de la formación, cuenta con un 22 por ciento de apoyos.

Ted Cruz

REPETIRÍA como candidato en las primarias republicanas, pero el senador por Texas aún no ha decidido si dará el paso que en 2016 le enfrentó a Trump. Entonces, plantó cara al magnate, aunque se retiró de la carrera. Ahora, sería tercero en una inmininente pelea, con un 15 por ciento, que podría bajar después de su polémico viaje a México.

Mitt Romney

GRAN AZOTE de Trump, el senador por Utah podría convertirse en la opción perfecta para los detractores del exmandatario. Romney ya fue candidato a la Presidencia en 2012 -perdió ante un Obama que revalidó el cargo- y ha sido uno de los parlamentarios republicanos que han votado a favor de los dos juicios políticos en contra de Donald Trump, saltándose así la disciplina del bloque conservador. Su postura le hace ganar respaldos, aunque solo cuenta con un 7 por ciento de los apoyos.

Nikki Haley

PIONERA en Carolina del Sur, donde en 2011 se convirtió en la primera mujer gobernadora, la exrepresentante de EEUU ante la ONU podría hacer también Historia en 2024 si consigue ser candidata del Partido Republicano. A pesar de declarar que fue «un orgullo trabajar con Trump», Haley renunció a su cargo por diferencias con el presidente en política exterior. Además, recientemente ha declarado que el magnate «no tiene cabida» en la formación. Su apoyo es escaso, solo un 6 por ciento.

Kristi Noem

ESTRELLA de la última convención conservadora, la gobernadora de Dakota del Sur, es una de las políticas de tendencia más liberal dentro del Partido Republicano. Muchos ven en ella la opción más moderada de la formación y poco a poco está ganando adeptos. La encuesta interna, eso sí, le da un residual 5 por ciento de apoyos... que pueden ir en aumento.