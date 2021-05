El espejo del 'doblete'

La cuenta atrás ha comenzado. Mañana se juegan la Liga Atlético y Real Madrid en un final no apto para cardíacos. El calor aprieta, las piernas fallan y algunos piensan en la Eurocopa y en la lista de Luis Enrique del próximo lunes, pero lo que toca ahora es conquistar el torneo doméstico. Los colchoneros tienen un ejemplo al que seguir:el equipo del doblete, el de la temporada 1995/96.

«El año anterior lo habíamos pasado mal, Antic nos transmitió desde el primer momento un espíritu ganador», señala en un documental presentado esta semana en Movistar Juan Vizcaíno, el medio centro de los títulos de Liga y Copa del Rey.

El próximo martes se conmemora el 25 aniversario de aquel momento histórico del club, cuando los goles de Diego Simeone, hoy entrenador del equipo, y Kiko Narváez culminaron el título ante el Albacete en el estadio Vicente Calderón (2-0).

«Dos años antes lo habíamos pasado muy mal. El Atlético de Madrid necesitaba algo así, que se dio. Los dos años anteriores fueron demasiado duros», cuenta en un instante del documental José Luis Pérez Caminero.

Pero ahora las cosas han cambiado y el cuadro rojiblanco, gracias sobre todo a su preparador, se encuentra en la ‘aristocracia’ de LaLiga y mañana es muy posible que haga Historia y se lleve su undécimo título del ‘torneo de la regularidad’.

Lo tiene sencillo:solo tiene que hacer lo mismo que haga el Madrid. Está en sus manos, es cierto, pero quién sabe si los merengues apretarán el acelerador nada más comenzar su encuentro con el Villarreal para meterle presión en forma de goles. Yes que el conjunto blanco, si vence, sería campeón si su rival firma tablas, ya que tiene a su favor el balance de los dos duelos que han disputado en la competición:2-0 en Valdebebas y 1-1 en el Wanda Metropolitano. De hecho, en la pasada jornada, fue líder durante 20 minutos.

Así, salvo giro de última hora, Simeone ya tiene su once definido para el duelo en Valladolid, tal y como insistió ayer con sus pruebas, con la misma alineación del pasado miércoles, en un 5-3-2 y con la única novedad de José María Giménez.

El central uruguayo, que recupera la titularidad después de tres encuentros consecutivos sin minutos por unas molestias sufridas hace cuatro jornadas frente al Elche, suplirá la baja de Stefan Savic, el líder de la defensa del Atlético durante esta temporada y que se perderá el choque en el José Zorrilla por cinco tarjetas amarillas.

Es la única variación, según las pruebas, que se propone el técnico argentino respecto a la alineación que compuso en la heroica remontada frente a Osasuna en el Wanda (2-1), una vez que el resto son los mismos, más allá de que cambie la posición de Saúl Ñíguez, que ejercerá de inicio como carrilero.

En el otro lado estará Kieran Trippier, aunque ayer solo hizo los ensayos tácticos con el grupo. Luego, se ejercitó al margen. El resto del once estará compuesto por el portero Jan Oblak, los centrales Felipe y Hermoso; los centrocampistas Marcos Llorente y Koke; y los atacantes Carrasco, Correa y Luis Suárez, que será, una vez más, el ‘9’ de referencia y que quiere demostrar que el Barça se equivocó el pasado verano dejándole marchar al ‘Atleti’, donde muy pronto se convirtió en un ídolo.

No se entrenó Lodi, que se retiró antes que sus compañeros del entrenamiento del pasado miércoles y ayer no saltó al césped. El club no ha informado de ninguna lesión del lateral brasileño, a falta de un único entrenamiento más, hoy, antes de desplazarse a la capital pucelana para jugarse el título de Liga.

Ya está descartado Lemar, por la lesión miotendinosa en el muslo izquierdo sufrida contra el Barcelona en el Camp Nou y que le ha apartado de los dos anteriores encuentros contra la Real Sociedad y Osasuna.

Ya hay árbitro

Por otra parte, la RFEFdecidió que el colegiado murciano José María Sánchez Martínez sea el que arbitre el decisivo partido en Valladolid, en tanto el andaluz José Luis Munuera Montero pitará el Real Madrid-Villarreal.