Salash sigue en Rusia y no volverá a Burgos antes del jueves

Maksim Salash no pudo coger ayer el vuelo de vuelta con el resto de la expedición del San Pablo porque las autoridades rusas del aeropuerto le retuvieron en el control de pasaportes y no le permitieron abandonar el país. El ala-pívot bielorruso tendrá que permanecer allí mañana también, ya que tanto ayer como hoy son festivos en Rusia y Bielorrusia y no puede tramitar la gestión que se le requiere. Si no surgen complicaciones, está previsto que regrese a Burgos este jueves.

Salash no pudo superar el control al aparecer una alerta que notificaba que no había realizado el servicio militar de su país, del que está exento por su condición de deportista profesional. El club trató de resolver la burocracia y el avión estuvo esperando durante más de una hora, pero finalmente el San Pablo tuvo que despegar sin uno de sus jugadores.

Además, las autoridades rusas no dejaron que ningún miembro del club se quedará con él acompañándole, aunque se aseguró de que pudiera regresar al hotel, donde pasó la noche. La idea es desplazarse a Moscú porque hay más combinaciones de vuelos y regresar a España pasado mañana.