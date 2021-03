Mar, la sombra de Ayuso

Los vientos parecen soplar con más fuerza que nunca a favor de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid que, a sus 42 años, sueña con la mayoría absoluta y no tiene un techo, máxime cuando la sangría de Ciudadanos no para tras el fichaje de Toni Cantó. Siempre se ha dicho que detrás de un gran político hay un gran asesor. En el caso del presidente Pedro Sánchez es Iván Redondo. En el de la baronesa del PP, Miguel Ángel Rodríguez, MAR para los amigos y conocidos, y Milikito para algunos enemigos.

Cuesta creer que el hombre que aupó en 1996 a José María Aznar a los cielos de La Moncloa (ya lo hizo en la Junta de Castilla y León en 1987), 23 años después lograría que una neófita fuera presidenta de la Comunidad de Madrid. Ylo que es más importante:sabiendo conservar su puesto a pesar de la guerra que mantiene, en medio de una pandemia mundial, con el mismísimo jefe del Ejecutivo, y la moción de censura que contra ella pusieron en marcha PSOE y Ciudadanos.

«Es mi jefa, que le echa huevos», se resta méritos Rodríguez, que para el antiguo responsable de Gabinete del secretario de Organización de Ciudadanos y ahora consultor político, Oriol Burgès, es lo más parecido a José Mourinho. «España me debe una, He sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa son algunas de las últimas frases de Ayuso. Si buscamos un símil futbolístico, MAR es el Mourinho de la política, lo amas o lo odias, pero no te deja indiferente. Podrás estar más o menos de acuerdo con su visión y estrategia, pero es muy efectiva», comenta el catalán, que le augura un futuro negro al que fuera su partido.

Twitter y Facebook

Luis Ángel Pérez de la Pinta, periodista y técnico en Comunicación Política, va más allá:«Es el único de los directores de Comunicación del panorama político nacional que entiende la importancia de saber leer la realidad sin ser esclavo de Twitter y Facebook. Y lo entiende porque, antes de convertirse en dircom, fue periodista y conoce perfectamente cómo se consigue que algo se convierta en noticia. Sabe lo que necesitan los medios, sabe a qué hora les hace falta y cómo hay que empaquetarlo porque entiende también que, al final, si manejas esos resortes bien, marcas la agenda y haces que los demás jueguen a lo que tú quieres».

En los 80, MAR era un jovencísimo reportero de El Norte de Castilla que traía por la calle de la amargura a los procuradores populares de Castilla y León publicando incluso los planes más secretos que pergeñaban en los cónclaves del grupo parlamentario. Aznar le fichó de inmediato.

«Para ganar, no hay que hablar de lo que, según las redes, parece que le interesa a la gente. Hay que hacer que en las redes se hable de lo que te interesa y eso solo se logra creando tú las noticias. ¿Cómo se le gana al PSOE el pulso que te tira con mociones simultáneas en no sé cuántas autonomías y amenazas en otras? Jamás con una comunicación reactiva: se gana contraatacando sin piedad y colocando en la mesa de las redacciones otro titular mayor», comenta De la Pinta, que sabe mucho de campañas electorales.

Desde luego, Rodríguez no tenía pensado volver a la política. Estaba feliz haciendo vídeos para FAES, escribiendo libros... Pero Ayuso le convenció. Yel resultado ahí está. «Durante el último año, MAR ha sabido leer una compleja coyuntura y entender que, con un Congreso relegado a un segundo plano, el foco de la gestión y toma de decisiones de los gobiernos autonómicos era el atril perfecto para convertir a Ayuso en la antagonista principal del Gobierno», apunta Burgès, que por eso mismo piensa que la lideresa ha sido la figura política que más rédito electoral ha conseguido durante la gestión de la pandemia. Ypara muestra un botón: el 21 de septiembre, Sánchez visitó a Ayuso, que le recibió con una performance ideada por Rodríguez. Una comparecencia conjunta, con dos atriles y detrás 12 banderas de España y 12 de la Comunidad de Madrid. Sobran los comentarios.

La periodista Charo Villa le conoce bien: «Yo era editora de RNE en 1993. Fue un peón fundamental para hacer limpia en RTVE cuando el PP llegó al poder. Sigue fiel a la estrategia de confrontación, si bien Iglesias es un hueso duro de roer».