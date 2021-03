El empresario dice que vertió material inofensivo en Torres

El empresario cántabro Roberto Salido, el único acusado de un delito contra el medio ambiente junto a su empresa, Codefer, en el caso del relleno del hueco de la antigua de Torres de Abajo, repitió varias veces ante la jueza del Penal 1 de Burgos que las 35.000 toneladas de material que acabaron allí en 2013 "son residuos cuando salen de la fábrica (Sidenor), pero cuando salen de mi casa son áridos de siderurgia valorizados (ASV) y han dejado de ser residuos". Por ello, explicó que ya carecen de metales pesados, como sostienen la Fiscalía y el Ayuntamiento del Valle de Valdebezana de acuerdo al análisis del material.

Roberto Salido, quien insistió en definirse como un hombre alejado de la de oficina, descargó la responsabilidad sobre los materiales, su análisis y la gestión de los permisos para depositarlos en la antigua cantera de Torres de Abajo en el ingeniero ya fallecido en 2015, K.O.D. Salido dijo de él que "era parte de mí, hacía y deshacía y tenía toda mi confianza". "Yo iba a comprar, vender, pero todo el tema de residuos lo llevaba K.O.", relató.

El empresario defendió la ausencia de peligrosidad en los áridos de siderurgia que utilizó para rellenar el hueco y explicó que su empresa vivía de extraer el metal de los residuos que le entregaba, sobre todo, Sidenor, su principal cliente. Ese era su principal beneficio, con lo que luego debía buscar donde depositar los áridos resultantes para reutilizarlos. Los que dejó en el hueco de la cantera de Torres de Abajo y después se ha tenido que llevar por orden del Juzgado de Villarcayo, han servido para fabricar cemento. Por ello, rechazó la oferta del propietario de un vertedero, que llegó a él por medio del alcalde de Valdebezana, Florentino Ruiz. "Si somos valorizadores, ¿para qué íbamos a llevar el material a un vertedero?", señaló.

Asimismo, de los materiales manifestó que "Sidenor nos daba periódicamente una muestra analizada por un laboratorio externo y nosotros hacíamos a mayores otros análisis". En este sentido, afirmó que "no son válidos los informes de un laboratorio asturiano que mandó hacer el Ayuntamiento".

Roberto Salido se enfrenta a la petición de 2 años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, que realizan tanto el fiscal como la acusación del Ayuntamiento de Valdebezana. Pero en lo que se distancian ambos acusadores es en las multas que el empresario deberá de abonar al Ministerio de Justicia, dado que no se contempla indemnización alguna para el Consistorio, al menos, en este proceso penal. El fiscal solicita una multa de 18.200 euros para Roberto Salido y 73.000 euros más para su empresa, Codefer, mientras que el Consistorio reclama una sanción de 8.400 euros para el empresario y 3,6 millones, para Codefer. A preguntas de la Defensa, afirmó que su empresa está arruinada debido a este proceso penal que comenzó en 2013 y por el que ha afrontado una fianza de casi 8 millones de euros.

En el lado contrario, el alcalde de Valdebezana recordó como la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) paralizó el relleno de la cantera ante los análisis que indicaban que "contenían metales pesados en concentraciones superiores a las permitidas, especialmente de cromo y que había riesgo de que percolaran en el subsuelo de un terreno kárstico". "Nos preocupa el asunto y más a la vista de las actuaciones de la CHE que ponen en claro el riesgo para los acuíferos, la salud y el entorno", sentenció Ruiz. No obstante, la defensa aludió a un nuevo informe de 2015 de la CHE en el que se indicaba que no había toxicidad en las aguas. Ante ello, El alcalde contestó: "Lo dirá, pero hay que valorar el riesgo a medio y largo plazo".

de bricia a torres. En la vista también se explicó el motivo por el que llegó Codefer a Torres de Abajo. Fue el alcalde del Alfoz de Bricia quien llamó a esta empresa para que estudiara el relleno de un hueco de cantera de grandes dimensiones en el puerto de Carrales. Mientras se tramitaban los permisos y la cantera, entonces en el último año de su concesión, quedaba libre, se le propuso a Codefer trabajar en Torres de Abajo. Por ello, el jefe de sección de Minas, Eduardo Fernández Abiega, visitó los primeros días del relleno del hueco de Torres. Pero, "a partir de mayo, junio, la Dirección General -de Medio Ambiente- tenía pegas y no veía apto el material para la de Bricia", añadió.

Froilán Sevilla, jefe de la Sección 4ª de Montes recordó que el informe de Protección Ambiental dio el visto bueno al uso de los materiales, al entender que "como estaba valorizado no era un residuo". Pero recordó que advirtió a una ingeniera de la empresa en mayo de 2013 que debían recabar permisos sectoriales -de la CHE, Ayuntamiento, etc- y era mejor que detuvieran el relleno hasta obtenerlos. La vista continúa hoy y mañana con 15 testigos más, la mayoría técnicos.

Las distintas versiones de si la cantera está o no vacía y si fue un vertedero incontrolado. Como estaba el hueco de la antigua cantera ilegal que a mediados de los noventa se abrió se abrió en Torres de Abajo sin autorización alguna es algo que varió mucho dependiendo de a quién se le preguntara. El empresario Roberto Salido afirmó que ese espacio dentro del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón en 2013 "estaba lleno de purines, con más de 35 centímetros, aceites, ruedas, baterías, frigoríficos, colchones... una cantidad horrorosa de basuras tanto en el hueco como alrededor". Sin embargo, el alcalde de Valdebezana, Florentino Ruiz, que vive a apenas un kilómetro de la cantera, al ser preguntado por si conocía la existencia de estos desechos contestó que "no lo niego ni lo afirmo". "Puede que hubiera algún desaprensivo puntual que tiraba cosas, pero no era un vertedero habitual".

El alcalde pedáneo de Torres de Abajo, Manuel Ángel Cosío, quien afirmó que "nadie en el pueblo se quejó" de la solución dada al hueco de la cantera y "aún estoy esperando que alguien lo haga", dijo que aquel terreno era "un vertedor de ruedas, aceites, baterías...". Igualmente, Ángel María Pérez Huidobro, exalcalde de Valdebezana y quien en su día acompañó al alcalde del Alfoz de Bricia a realizar diferentes gestiones necesarias para el relleno de la cantera de Carrales, al no poder conducir el segundo, también calificó de "vertedero incontrolado" el terreno. "Allí tiraba cada uno lo que le venía en gana", recalcó Huidobro, que también reside en Torres de Abajo. En la misma línea se expresó el agente medioambiental Alfonso Pérez Macho, que intervino en las gestiones iniciales para el relleno de la cantera, donde dijo había "enseres, escombros...".

Pero ¿y cómo está ahora la cantera? El Juzgado de Villarcayo ordenó vaciarla como una medida cautelar para evitar cualquier tipo de contaminación. La defensa ha presentado ante el tribunal de instrucción multitud de informes técnicos que indican que se han sacado de ella las 35.000 toneladas de material que se vertieron. Sin embargo, el alcalde de Valdebezana insistió en que "no creo que se haya retirado la inmensa mayoría, pero es una apreciación personal y habrá que realizar informes periciales". Por contra, el alcalde pedáneo de Torres de Abajo y Ángel María Pérez Huidobro afirmaron que estaba ya vacía.

Asimismo, Manuel Ángel Cosío, a preguntas de la defensa, relató que el alcalde de Valdebezana "nos tiene amargados a la junta vecinal" y que el pleito iniciado nacía del hecho de que "no nos puede ni ver ni a mí ni a mis vecinos". Calificó su comportamiento de "terrorífico" y como ejemplo expuso que les "mandó a la Guardia Civil porque las vacas estaban pastando por los prados".