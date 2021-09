CEOE pide que Europa eleve el umbral para acceder a ayudas

El presidente de CEOE de Castilla y León, Santiago Aparicio, sugirió hoy que la provincia de Zamora “cree una institución que, a lo mejor, puede ser Zamora10,” para “escudriñar” en Europa y buscar el modo que suba de 12,5 a 18 habitantes por kilómetro cuadrado el umbral fijado para poder acceder a ayudas al funcionamiento por escasa población y a una fiscalidad favorable. “No se puede legislar lo mismo para el entorno urbano y para el rural. La ruralización de la normativa es fundamental para crecer”, subrayó.

Santiago Aparicio recordó que provincias como Teruel, Cuenca y Soria llevan ocho años de trabajo para “buscar algo que ayude a cambiar la situación” generada por la despoblación. “La Unión Europea instó al Gobierno de España a que actuara en estas provincias, con menos de 12,5 habitantes por kilómetros cuadrado. Hemos llevado un trabajo tremendo para ver cómo actuar y vimos el hueco de las zonas el norte de Europa que recibían ayudas de funcionamiento para la implantación de empresas. Estamos trabajando para que el resto de provincias con pérdida constante de población tengan su hueco”, explicó.

“Zamora ha perdido más del diez por ciento de la población desde 2007 hasta 2017 y tiene una contraprestación no definida por parte de la Unión Europea. Zamora tiene ahí una vía para conseguir que los fondos Feder sean más rentables que los que llegan a otras provincias”, recalcó. El presidente de CEOECyL hizo estas declaraciones en la sede de CEOE-Cepyme de Zamora, adonde acudió para participar en la reunión de la Junta Directiva de la organización en la Comunidad autónoma.

Highlands

Santiago Aparicio aludió a la situación de las Tierras Altas e Islas de Escocia, que consiguieron aumentar su población más de un 20 por ciento durante las últimas cuatro décadas, lo que despertó el interés por parte de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa. “En las Highlands, ha crecido la población un 20 por ciento creando una oficina dirigida por la población civil. El Gobierno de Escocia ponía dinero y controlaba el gasto en proyectos fundamentales para que se produjera el cambio”, expuso. “Ahí aprendimos muchas cosas que estamos pidiendo para el mundo rural y zonas despobladas de toda Europa”, anotó

En este contexto, Aparicio hizo hincapié en que, además de una cartera de servicios básicos públicos, como sanidad, educación y transporte, es “fundamental” la conectividad. “Las Highlands tienen 5G en todas las islas”, precisó. “Además, la flexibilización de los contingentes laborales, cumplimiento de todas las obligaciones legales por parte de las administraciones públicas e incentivo salarial a los funcionarios para que acudan a las zonas despobladas. No se puede programar a dos años, para decir que he conseguido esto y lo otro y, al final, nada, que es lo que hacen la mayoría de nuestros políticos”, sentenció.

Igualmente, incidió en la necesidad de un “sentimiento de pertenencia” a la zona para que se desarrollen proyectos. “Vimos la oportunidad para optar a esos beneficios y hemos trabajado ocho años y hemos conseguido que se aprobaran las ayudas de funcionamiento en abril de este año. El Gobierno de España no las ha puesto en marcha y, si no entran en el los PGE, es posible que, el año que viene, Sánchez no haga pactos con nadie para seguir gobernando y prorrogue los presupuestos”, advirtió.

“La Unión Europea ha dicho al Gobierno de España que lo implemente y nos podemos quedar sin ello. No cuentan con nosotros para nada porque los votos son muy escasos. Si siguen pensando así, esos votos se van a trasvasar a otro tipo de partidos que están creciendo y no creo que sea bueno porque diversificar tanto no es positivo para la gobernabilidad”, concluyó.