Aranda debe atraer talento de forma "urgente"

Atraer talento y hacerlo ya. Estos son dos de los objetivos que se marca la plataforma Talento Ribera, conscientes de que el momento resulta decisivo. En poco más de un mes desde que este portal de empleo se presentó en sociedad, el número de empresas ha pasado de 27 a 97. Cuentan con 38 ofertas laborales y cerca de 120 candidatos.

Para Enrique García, director gerente de San Gabriel, una de las instituciones impulsoras de esta iniciativa, la plataforma no hace sino mostrar "la cruda realidad" que arrastran Aranda y la Ribera del Duero en los últimos años: "No hay gente para trabajar". Ante este panorama, Talento Ribera emerge como un trampolín para posicionar a la comarca fuera de Castilla y León como "un buen sitio para trabajar y vivir". Ya han desarrollado una campaña de captación en Andalucía y por ahora cuentan con un 15% de inscritos que proceden de otras comunidades autónomas.

"El problema del paro es más acuciante en otros lugares de España que aquí. Nuestro problema es que las empresas no encuentran el talento que necesitan", advierte, al tiempo que incide en que se trata de una realidad "peligrosísima" ya que "si no hallan los perfiles que necesitan, a corto y medio plazo lo traen de fuera, pero a largo terminarán por deslocalizarse".

García no tiene ninguna duda de que más pronto que tarde alguna compañía podría dejar Aranda. "Está testado: donde no hay mano de obra, las empresas hacen las maletas". Pero no sólo eso. El director de San Gabriel avisa de otra derivada más. Esta escasez tanto de perfiles de alta cualificación técnica como de otros que no requieren tanta formación (por ejemplo para hostelería) lleva a las consultoras internacionales a marcarlo como una dificultad a la hora de que nuevas compañías puedan instalarse en Aranda. "Empezamos a estar en grave desventaja. A corto plazo hay empresas que ya no se plantean venir y a medio plazo alguna se podría deslocalizar, indudablemente", defiende.

En este sentido, el gerente educativo constata que este asunto "preocupa" a los directivos de Aranda y la Ribera igual que otros como el elevado coste de la energía eléctrica o la falta de algunas materias primas. "Cuesta dios y ayuda traer talento y retenerlo. Es un problema gravísimo, de importancia capital", reitera. De ahí que abogue por una solución "de forma urgente" que englobe no sólo el trabajo, sino unas infraestructuras, servicios y ocio de calidad. A su juicio, se ha de generar una especie de efecto atracción, "ir todos a una, administraciones y sector privado para que la comarca tenga atractivo suficiente y la gente venga".

Uno de los ámbitos desde el que abordar una solución es el educativo. El próximo curso San Gabriel arrancará estudios de robótica industrial y trabajan para ofrecer formación relacionada con la salud. Como sucede con las FP de enología y soldadura, entre el 40 y el 60% de su alumnado procede de fuera. Una vez que finalizan los estudios, García asegura que la mayoría se queda a trabajar "de por vida". De ahí que con los nuevos ciclos persigan este mismo modelo. "Vamos a empezar a trabajar para que en el ámbito educativo demos a las empresas lo que necesitan ahora".

Fiscalidad diferenciada. Otro factor clave pasa por ofrecer una fiscalidad diferenciada en función del territorio. Una fórmula que, en opinión de García, podría contribuir a que las ciudades intermedias no sufran las mismas consecuencias que los pueblos. A ello suma el plan de deslocalizar instituciones anunciado por Pedro Sánchez.

"Hace falta que la Administración regional y nacional empiecen a mirarnos sin discriminación negativa, porque hasta la fecha es lo que hemos recibido", zanja.