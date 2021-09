El Mirandés se abre a incorporar un central que esté en paro

La decepción en el club en la última jornada para fichar se dio por el centro de la zaga. El director deportivo, Chema Aragón, reconoció que al igual que Sergio Camello escogió la opción del Mirandés, «a lo mejor tengo que entonar el mea culpa, porque puedo dar por hecho que un jugador quiere venir, pero un día cojeas por esperar al futbolista que uno quiere».Esto es lo que sucedió, en un opción que «he estado aguantando todo el verano», confesó.

La opción que tenía sobre la mesa Aragón quedó en nada, pero el responsable de los fichajes del Mirandés valoró que «el mercado se cerró ayer pero a nivel de parados está abierto». Por eso, en el club estudiarán las opciones que haya sobre la mesa, aunque esta intención no quiere decir que la dirección deportiva no espera al mercado de invierno. Una situación «que no me da vértigo», afirmó. De hecho, Aragón reveló que en el último momento «tuvimos opciones pero tampoco queríamos traer por traer».

Sobre lo que ha llegado, el director deportivo confesó que «en un noventa y mucho por ciento hemos traído los jugadores que queríamos traer», en un periodo de fichajes en el que han incorporado alternativas muy jóvenes y que también han aterrizado en los últimos días.

Por eso, espera que en estas jornadas el equipo no se resienta. «Estamos compitiendo y estamos de pretemporada. Hay que ganar el domingo y a la vez se tienen que reconocer sobre el campo», matizó Aragón, que aún así ensalzó que el bloque que se ha formado «es muy competitivo» y «a nivel económico está muy por encima de nuestras posibilidades».

Una de las piezas que estará dentro del engranaje rojillo será Víctor Meseguer, que despertó interés en el mercado. «Para mí su continuidad es el mejor fichaje, por lo que representa y porque es una apuesta del club, por el que pagamos un traspaso y se comió la categoría», afirmó Aragón sobre el nuevo 8 del Mirandés, del que alabó su profesionalidad durante la pretemporada, ya que «no hemos tenido ningún rollo con él».