«El espíritu anarquista de 'Makinavaja' nos representa»

Puede que veinte años no sean nada desde que lo dijera Gardel, pero, mientras nadie diga lo contrario, cuarenta sí lo son. Y estos son los que cumple Suburbano, grupo nacido a finales de los setenta, que ha pasado por varias etapas y distintos estilos y firmado canciones tan míticas como Makinavaja, Arde París o La puerta de Alcalá. Celebran esta edad redonda con un disco con sus grandes éxitos, Huellas, que hoy viernes desgranan en Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria (19.30 h., 15 euros) en el que será su primer concierto tras el confinamiento.

Cuentan que en estas cuatro décadas les ha dado tiempo a mucho, «sobre todo, a mantener la llama del grupo, la afición, las ganas y el amor por la música», en palabras de Luis Mendo. Él y Bernardo Fuster escriben la historia de Suburbano desde el primer renglón, aunque con algunos paréntesis más o menos largos como el que abrieron en los años 80 para tocar con Luis Eduardo Aute -Mendo trabajó con él 14 años como músico y director musical- o cuando en los 90 redirigieron todos sus talentos a la composición de bandas sonoras para cine y televisión como La mujer de tu vida, Chicas de hoy en día, Colegio Mayor...

24 canciones resumen esta trayectoria en Huellas. Escogerlas ha sido una tarea ardua. «Nos hemos peleado como perros. Es una selección muy personal. No sé si están las mejores, pero sí las más representativas», anota Mendo, para quien resulta imposible quedarse solo con una. «Cada canción es producto de un momento y unas circunstancias», dice y acto seguido rescata Makinavaja. «Su espíritu anarquista y peleón nos representa. Nos gusta mucho».

Y si muchos tararearían sin pensar ese makinavaja, makipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta, raro sería quien se quedara en blanco con La puerta de Alcalá. Ellos son sus autores, aunque fueran Víctor Manuel y Ana Belén quienes la llevaran al número 1. El ego, bien, gracias. «Desde el principio asumimos cómo era la historia. No le hemos dado muchas vueltas, aunque la canción sí nos abrió muchas puertas como compositores».

Las cosas han cambiado mucho desde sus primeras actuaciones en El Gayo Vallecano, un local del barrio madrileño alejado de la movida, que ya empezaba a bullir. He ahí una de las señas de identidad de Suburbano: navegar contra corriente. En esos locos años 80, ellos hacían folk y jazz rock; cuando en los 90 pegaban los cantautores, ellos se volvieron roqueros... ¿Y ahora? ¿Contra qué corriente navegan? «Contra la corriente de la mediocridad, del aburrimiento, de la fealdad tan grande que nos rodea en el mundo, en la política o la cultura. A estas alturas no tenemos que conseguir nada. Solo buscamos divertirnos tocando, disfrutar nosotros y el público», responde Mendo. «Nos lo tomamos con tranquilidad. Nosotros vamos a un concierto con el mismo espíritu, no el mismo físico, que siempre», sostiene divertido antes de tirar de ese carácter peleón y, con la mirada puesta en las nuevas generaciones de músicos, denunciar la precariedad en la que trabajan.

«La música vive un buen momento en la parte puramente artística, pero no en la comercial. Los músicos están muy desprotegidos. Echo mucho de menos atención por parte de las instituciones públicas hacia el mundo de la música popular. Es un elemento cultural fundamental en nuestra vida, pero, además, es una industria muy potente, con muchos trabajadores, que se debería cuidar más. No nos hacen ni caso», ondea la bandera con la energía de la juventud, sin importar las canas que ya peina.