Denuncian el pésimo estado de la carretera A-4148 en Treviño

No aguantan más. Los vecinos de Samiano y Mesanza están cansados de que cada salida y entrada a su pueblo sea como un rali, no por la velocidad, sino por el pésimo estado de la carretera A-4148, que conecta ambos núcleos con el resto del Condado de Treviño. Denuncian que las administraciones no asumen el mantenimiento y apuntan directamente a la Diputación de Burgos, que a su vez responde que el trazado no está incluido en su red. El nombre, con la ‘A’ por delante, da una pista del origen del conflicto, porque la Diputación de Álava creó esta conexión, pero hace décadas dejó de prestar atención al asfalto, porque estaba en suelo burgalés.

En sus escritos en la administración provincial remarcan que la responsabilidad está en Burgos, porque «su titularidad se refleja en el mapa de carreteras de la Junta de Castilla y León y en la Dirección General del Catastro», puntualiza Txema Guisasola, representante de Mesanza en el Ayuntamiento de Treviño, que lamenta que cuando muestra los documentos en la Diputación «solo me dicen que esto está mal y que si nos lo arreglan, como dicen que no es suya, pueden incurrir en un delito». Por eso, a pesar de lo que afirman las otras dos entidades, en la administración provincial reiteran que no tienen responsabilidad, por lo que no invierten, y la consecuencias es una carretera de menos de tres kilómetros y medio «deplorable e insostenible».

El alcalde de Samiano, Ángel Rodríguez, indica que Álava «no puede gastar el dinero en otra comunidad», aunque sí que ha realizado trabajos puntuales «solo para quitar algún bache», porque también llega al pueblo alavés de Faido. «Si se tienen que ponen de acuerdo las dos comunidades, pues vale, pero la carretera está en Burgos y necesitamos un mantenimiento», implora Rodríguez, que recalca que la situación está empezando a tener consecuencias con algunas empresas de suministros «porque viene el del butano y nos dice que o lo arreglamos o no viene más aquí».

Los vehículos sufren las imperfecciones de asfalto. - Foto: Ó.C.

El muro administrativo con el que han topado desde hace veinte años paraliza la situación, aunque indican que por esta vía el transporte escolar pasa dos veces al día con dos de ida y otros tantos de vuelta. En un momento la solución que les ofrecieron «era que se encargara la junta administrativa del pueblo del mantenimiento de la carretera», recuerda el alcalde de Samiano, que sostiene que «no podemos tener esa responsabilidad, porque es pequeño y solo tenemos catorce chimeneas echando humo como se decía antes».

En medio de todas las dudas, la situación continúa con el perjuicio para los vecinos, que remarcan la peligrosidad que tiene para los coches, pero también para los pocos ciclistas que se atreven a circular por ella porque ya han visto algún accidente. «La papeleta es insostenible», critica Guisasola a pie de carretera mientras esperan una solución que no llega. Por su parte, Rodríguez explica que «hablando se entiende la gente, pero con esto no hay forma y lo que percibimos aquí simplemente es que le da igual lo que nos pase».