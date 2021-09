Aplazado el festival de La Madre debido a las limitaciones

El calendario cultural de Miranda iba a dar este octubre un salto importante. Del 8 al 10 estaba programada una nueva iniciativa, La Madre Festival, para el que la organización tenía previsto contar con un aforo de 2.600 personas, una cifra que triplicaba el del Ebrovisión celebrado este pasado fin de semana. Sin embargo y pese a que habían vendido más del 50% de los abonos la asociación La Noria, ha decidió aplazar el evento para celebrarlo el 30 de junio junto al 1y 2 de julio de 2022.

«Las limitaciones de la Junta hacen que sea imposible que la gente vaya a disfrutar como entendemos que tiene que ser», remarcan en la organización, en la que asumen que «tenemos claro que no puede ser al 100% pero sí con un mínimo que no podemos garantizar y no queríamos que la gente se fuera con mal sabor de boca». El aforo que habían calculado permitía juntar a 2.600 personas sentadas. Esto suponía un 45%, a pesar de la norma regional establece un 75, «aunque teníamos claro que no queríamos meter mucha gente para evitar aglomeraciones».

(Más información en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles)