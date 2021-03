Derbi de necesidades y distintos objetivos

Con la imperiosa necesidad de sumar los tres próximos puntos en juego. Así se miden mañana domingo en el Estadio municipal El Montecillo tanto Arandina como Real Burgos (17.00h.). El conjunto que dirige Álex Izquierdo lo hace para continuar vivo en la competición y mantener intactas sus escasas opciones de pase al sector de liga que dará pie a la pugna por los puestos de ascenso directo. El del burgalés Dani Santos, para garantizar avales de cara a la inminente fase por la permanencia que dará inicio en apenas dos semanas (ellos ya luchan por salvar la categoría al haber quedado descolgados de cualquier otro escenario hace varias jornadas).

«Tengo la sensación de que mañana vamos a hacer un gran partido», ha reconocido el propio Álex Izquierdo a DB en declaraciones previas a un encuentro a orillas del Duero que se antojará trascendental para sus intereses, y para el que tanto él como sus pupilos se han preparado a conciencia después de «levantar el ánimo» del «duro golpe vivido en Soria» la semana pasada. Un hecho que hizo caer hasta la cuarta posición en la tabla a la entidad blanquiazul, y que obligará ahora al club ribereño a tratar de luchar las dos próximas (y últimas) jornadas, por una posición para la que ya no depende de sí mismo.

Su rival en este caso, el Real Burgos, no se lo pondrá tampoco fácil. Cierto es que el equipo arandino logró imponerse en feudo rojipardillo en la primera vuelta del curso allá por diciembre de 2020 (0-3, con goles de Iván Martínez, Carlos Sagüés y Pesca), pero no es menos relevante que la plantilla de Dani Santos ha mejorado prestaciones competitivas en el último tramo de ejercicio y, tras haber sido capaz de doblegar al Real Ávila en casa (2-1), empatar ante la Segoviana (1-1), y habérselo puesto muy complicado en Castañares al Burgos Promesas (3-1), ha demostrado que, en la actualidad, es un conjunto que «está a un buen nivel».

Así al menos lo ha manifestado el propio Izquierdo en la antesala de un duelo al que llegará sancionado (no podrá estar en el banquillo ni éste ni el próximo domingo), y en el que no podrá contar ni con ‘Zazu’ ni con ‘Yako’ en el costado izquierdo del equipo. «Intentaremos valorar diferentes opciones», ha desvelado ante una posible alineación en la que Rovira ganaría así peso para una de las plazas como relevo natural, pero en la que no descarta tampoco a otros jugadores como Koke o Thabang de salida.

Eso, en cuanto a la Arandina. En bando opuesto, el del Real Burgos, decir que Dani Santos tampoco llegará al derbi de El Montecillo con toda su plantilla al completo. En este caso, el técnico burgalés se verá obligado a dejar fuera de la convocatoria al centrocampista Denis Añazco. Pieza fundamental dentro del esquema rojipardillo esta temporada, pero jugador que, al igual que ocurre en el caso de ‘Zazu’, deberá ver el encuentro desde la grada al tener que cumplir, por acumulación de tarjetas amarillas, un partido de sanción.