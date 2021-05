Tudanca: "No quiero que haya adelanto electoral en CyL"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, aseguró hoy que “la división y la descomposición de Ciudadanos está generando problemas de gobernabilidad serios en la Comunidad”, pero fue contundente al rechazar la posibilidad de un adelanto electoral: “No quiero que haya adelanto electoral en Castilla y León. Me parece que ya vale de aventuras y de hacer jueguecitos por parte de Mañueco e Igea. Nosotros nos dedicaremos a trabajar como hemos hecho siempre por los castellanos y leoneses”, sentenció en declaraciones recogidas por Ical.

En declaraciones recogidas por Ical, se mostró “convencido” de que “la victoria incontestable de Díaz Ayuso es más un problema para Pablo Casado que para el PSOE”. Valorando los resultados de los comicios en la Comunidad de Madrid, explicó que no les va a decir s sus compañeros de partido en Madrid “lo que deben hacer”, si bien consideró “irónico” que cuando hace apenas unos meses en Cataluña “el PSOE arrasó y el PP se convirtió en la octava fuerza política, nadie pretendió hacer extrapolaciones en el ámbito nacional”. “Ni después del resultado de Catañula el PP había desaparecido de España, ni después de lo de Madrid Pablo Casado es el presidente del Gobierno”, argumentó.

En su opinión, “Ciudadanos no existe” como fuerza política, “tampoco en Castilla y León”, y “el resultado de Madrid no ha hecho sino confirmar la crónica de una muerte anunciada”. “No es algo nuevo, en la segunda convocatoria de elecciones generales en Castilla y León Cs pasó de diez diputados a cero. Se veía venir, no es una sorpresa”, señaló durante una visita al entorno de las obras del túnel de integración ferroviaria de Andrómeda en Valladolid.

“Yo soy el responsable del PSOECyL. Me dedico a que el PSOE de Castilla y León esté lo más fuerte posible. Hemos logrado que más de treinta años después ganáramos las elecciones y seamos el partido mayoritario. En las últimas semanas, fruto de la debilidad del Gobierno autonómico hemos logrado que salgan adelante cuestiones muy importantes como la comisión de investigación de la trama eólica, las residencias, la derogación del decretazo a los sanitarios. Esa es mi obligación, trabajar en el territorio”, valoró.

Valoración de Puente

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, por su parte afirmó que el resultado cosechado por los socialistas en Madrid “ha sido muy malo y no cabe mirar para otro lado”. “Hay que analizar a fondo nuestra estrategia no de ahora, no de campaña, de hace mucho en la Comunidad de Madrid, y extraer conclusiones de cara al futuro”, señaló.

En ese sentido sí quiso apuntar que “si el modelo que ha triunfado en Madrid es el modelo de la libertad, hay que decir que se parece muy poco o nada al de Castilla y León”, donde a su juicio “hemos andado muy justos de libertad por decisiones que se han tomado al amparo de la ley o excediendo el marco legal”.

“En el Ayuntamiento de Valladolid tenemos una multa por sacar unas carrozas de caballos la tarde de Reyes, hemos sufrido un adelanto del toque de queda que fue tumbado por los tribunales de justicia, se han prohibido de facto los actos religiosos limitando a 25 personas el culto en templos de 2.000 metros de planta... Aquí libertad, poquita o ninguna. El modelo que ha triunfado en Madrid es el opuesto al que se está implantando por el Gobierno regional de Castilla y León, donde hemos tenido el interior de la hostelería cerrada hasta ayer con índices de incidencia acumulada que no han superado en ningún caso los 170 casos por cien mil habitantes”, argumentó.