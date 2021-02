"Usaremos la Vía Verde para promocionar el plato comarcal"

La Asociación de Hostelería de Las Merindades (AHOMER) está dando sus primeros pasos en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Ha sido la que ha movilizado al sector, pero su presidente espera que esta unión perdure y de grandes frutos más allá de la covid-19.

Una de las primeras tareas de AHOMER ha sido la captación de socios. ¿Cómo ha ido?

Estamos en pleno inicio de la campaña, porque hemos comenzado después de Navidad, y ya hemos logrado 90. Primero nos hemos centrado en situarnos la junta directiva e idear proyectos concretos para vendérselos a los hosteleros a la hora de invitarles a ser socios. Estamos contentos, porque estamos logrando adhesiones de negocios de muchos pueblos de la comarca y de todos los sectores, desde alojamientos de turismo rural, hoteles, hostales, bares, restaurantes... Para nosotros todos los hosteleros de toda la comarca son importantes, no solo los de Medina y Villarcayo, y lo vamos a demostrar. Vamos a invitar a cada hostelero del último rincón a participar en cada campaña.

La pandemia ha unido lo que años atrás parecía imposible.

Eso es. Notamos que hay necesidad de asociarse. Nos contestan ‘Cuenta conmigo’ y ese cuenta conmigo antes no existía. Es la primera vez que nos une tanto a todos lo mismo y es la situación que estamos sufriendo con los cierres obligados, el cierre de fronteras...

¿Cree que la unión perdurará tras la crisis del coronavirus?

Confío en ello, porque además ya no necesitaremos dedicar tanto tiempo a informar sobre solicitudes de subvenciones o de las medidas y restricciones y nos podremos enfocar en proyectos. Toda la directiva estamos deseando dejar los temas burocráticos y centrarnos en nuestras ideas. También será importante en nuestra supervivencia las subvenciones y el apoyo económico que logremos de ayuntamientos e instituciones, que deben pensar de modo comarcal. No se trata solo de sobrevivir, sino también de avanzar y estudiar cual es nuestro público objetivo ahora.

De momento, solo pueden fijarse en el público de Castilla y León, ¿qué planes tienen?

Pensando solo en el público de Castilla y León vamos a comenzar con campañas de promoción turística de la comarca mediante las redes sociales de cara a Semana Santa, al puente del Día de Castilla y León y verano. Vamos a buscar el apoyo del Ceder y la Diputación para reaprovechar la campaña de vídeos ‘Secretos de Merindad’.

Y de cara a cuando todo pase, ¿en qué trabaja AHOMER para impulsar el sector?

Estamos trabajando en muchos proyectos e ideas. Vamos a empezar a reunir a cocineros para diseñar un plato comarcal. Nos gustaría que estuviera listo para verano, pero no sabemos si lo lograremos. La idea sería realizar una degustación popular de los tres mejores platos en las localidades principales para elegir el definitivo. También animamos a los profesionales de la hostelería de la comarca para que nos den su opinión para la elaboración de la tapa comarcal. Hemos tenido un contacto muy positivo con la FP Básica de Cocina que se cursa en Villarcayo y el Ayuntamiento ha puesto a nuestra disposición la cocina para el trabajo en común de cara al diseño del plato. También queremos aprovechar la Vía Verde y el Camino Olvidado como vehículos de promoción del plato comarcal. Asimismo, tenemos previsto diseñar de cara a la Semana Santa un mapa, donde estén reflejados todos los socios de AHOMER. Lo regalaremos a nuestros clientes.

¿Teme muchos cierres?

No. Creo que los negocios de la comarca van a resistir, porque en la crisis del ladrillo se decía que en Medina y Villarcayo se iban a cerrar el 50% de los bares y, al contrario, se abrieron más locales. Creo que no se va a cerrar, porque las oportunidades laborales fuera de la hostelería no son tantas ni el tejido industrial puede absorber a los trabajadores de nuestro sector. Ahora apenas el 10% están abiertos, pero confiamos en que todos reabran cuando esto pase.

¿Quiénes cree que sobrevivirán?

Creo que hay hábitos de consumo en hostelería que van a cambiar. Se va a salir menos, a sitios concretos donde se de calidad y algo diferente. No se va a ir a los bares por rutina y se va a buscar donde le aporten algo más, algo innovador.

Una buena parte del sector no está optando a las ayudas públicas. ¿A qué lo achaca?

Una de las de las cuestiones principales es que muchas de las subvenciones están supeditadas a tener actividad y que reincorporemos a nuestro personal y ahora mismo nadie quiere incorporar a su personal. Ganamos más estando cerrados. No nos compensan ayudas de 1.000 euros en pleno enero cuando está cerrada la provincia y la comunidad, hay una limitación horaria...

¿Qué apoyo necesitan entonces?

Este año vamos a hacer un llamamiento a los ayuntamientos para que nos quiten las tasas municipales de terrazas, nos bajen otras como la de agua o basura y a ver si nos pueden dar alguna ayuda directa más. Desde el Gobierno central nos gustaría que nos ayudaran con el pago de autónomos, que nos dejen estar en fase latente hasta que volvamos a la actividad. Con los ERTE tampoco se nos está ayudando, porque nos obligan a mantener seis meses en activo al personal en ERTE, una vez recuperado. Pero si no puedo mantener a solo una de las personas de mi plantilla durante esos seis meses, tendré que devolver todo el dinero que me han costeado durante el ERTE de todos mis trabajadores. Nos van a ahogar, si las cosas no van bien. Lo lógico sería devolver solo lo de la persona que no puedes mantener, no lo de todos. Así no van a perder un puesto de trabajo, sino una empresa completa.

¿Qué opina de solo poder abrir las terrazas en pleno invierno?

Nos parece una excusa para así no llegar a un cierre completo y asumir sus costes. Si el cierre es completo, el Gobierno habría de costear el sueldo y el 100% de la Seguridad Social a los trabajadores en ERTE. Si nos dejan las terrazas, cuando llevamos a los trabajadores al ERTE tenemos que pagar nosotros el 15% de la Seguridad Social

¿Cree que el cierre de sus negocios frena la expansión de pandemia?

Solo somos responsables del 3% de los contagios, pero cuántos se contagian en el metro, cuantos en el autobús, cuantos en aeropuertos y no los cierran. Además, no nos parece justo que se haga una tabla rasa en toda la comunidad de Castilla y León y tampoco se diferencie entre las zonas urbanas y las rurales, cuando aquí no tenemos prácticamente incidencia de la covid 19. Durante el pasado verano fuimos un ejemplo. La hostelería ha hecho las cosas bien y por eso los clientes han confiado tanto en nosotros y han estado tranquilos.