Aranda cubrirá 5 vacantes en Bomberos pero sigue sin retén

El Ayuntamiento de Aranda de Duero cubrirá en un breve periodo de tiempo las cinco vacantes en el Parque de Bomberos. Cuatro plazas corresponden a bomberos conductores y la última, a la jefatura del servicio, ocupada desde el 1 de marzo de manera interina.

El concejal de Personal del Consistorio arandino, Vicente Holgueras, detalla que "lo suyo es sacar estos puestos ya", una vez que terminen de rematar "los últimos flecos". En lo que respecta a las cuatro plazas de bomberos conductores, el edil explica que ha habido "una negociación grande" con los propios efectivos, que les han prestado asesoramiento. "Es lo que demandaba el servicio para estar completo", dice, convencido de que estas plazas "nos darán una cierta mejoría en cuanto a personal aunque no cumplamos con los ratios establecidos".

En lo que respecta a la jefatura, Holgueras defiende que se trata de un puesto que "hay que sacar", pero sin precipitarse ya que la plaza "resulta más compleja". Asegura que se encuentran estudiando las bases y las peculiaridades que presenta Aranda de Duero, de manera que quien se ocupe de este cargo de forma definitiva "cumpla con todo lo que se requiere. Hay que analizarlo tranquilamente". Cabe destacar que el Parque de Bomberos volvió a tener jefe en marzo, dos años después de que se jubilara su anterior responsable. Sin embargo, se trata de un puesto temporal hasta que se convoque la oposición correspondiente y se realicen las distintas pruebas que marca la ley.

De esta forma, quedaría cubierta la plantilla ordinaria. Sin embargo, los bomberos continúan a la espera del retén, un servicio que lleva sin prestarse desde finales de 2020, con el consiguiente problema de inseguridad que genera entre los ciudadanos. Los propios efectivos se limitan a indicar que siguen esperando una respuesta y definen la situación con la palabra "parón".

Holgueras, por su parte, también reconoce que "no ha habido ningún avance" y subraya que su intención es convocar este mes una mesa sectorial con los sindicatos para analizar propuestas. En paralelo, la Concejalía de Personal trabaja en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). De hecho, recalca que se ha marcado como objetivo finalizar este documento, negociarlo con sindicatos y grupos políticos y tenerlo aprobado antes del 31 de diciembre. De esta forma, se podría "solventar el tema del retén de manera definitiva".

"Parches puntuales". Para Holgueras, que asumió Personal en verano, el retén supone "un parche puntual, que no es deseable" y que "tiene fecha de caducidad". Lo equipara, de cierta forma, al complemento de disponibilidad que venía cobrando la Policía Local desde el verano de 2019 y que se ha reducido a la mitad una vez que se han recuperado efectivos.

En este caso, el edil aboga por que esa disponibilidad se regule en la RPT y se recoja en un complemento específico y "no a través del retén, que no deja de ser un acuerdo puntual". De hecho, sostiene que este servicio caducó porque "lo denunciaron los propios bomberos, que no estaban conformes, ya que no les daba estabilidad".

Holgueras admite que los agentes del parque arandino le han trasladado tanto a él como al concejal de Seguridad Ciudadana que "se han cansado de proponer ya que no se les ha hecho caso" y confía en sacar adelante la RPT. No obstante, advierte que "es un documento de difícil confección" y que, como ha sucedido en otros municipios, podría acabar judicializado.