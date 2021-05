Los motoristas reclaman más puntos para el estacionamiento

Los usuarios de motocicletas de la ciudad quiren disponer de más espacios en los que estacionar sus máquinas porque consideran insuficientes los actuales puntos en los que pueden hacerlo, amén de que se ubican todos en el centro. «Creemos que no costaría tanto habilitar otras zonas en diferentes puntos de la ciudad que no sean el centro, como en Gamonal, por ejemplo», explica Eugenio Navarro, presidente del Moto Club Burgalés, quien estima que las actuales zonas se antojan escasas para el número de motos que hay en la ciudad. El cambio en la ordenanza de movilidad provocó hace unos meses un notable cambio para los motociclistas, que desde entonces no pueden estacionar sus vehículos en las aceras, como se podía hasta entonces, so pena de ser multados.

Sucede que salgo en los aparcamientos específicos que hay en las calles Condestable, Martínez del Campo, San Pablo y avenida del Cid, si algún motorista se ve obligado a estacionar lejos de estos puntos debe hacerlo en los mismos lugares que los turismos «con el riesgo de que un día sí y otro también nos encontramos las motos tiradas, lo que suele acarrear desperfectos que salen caros. Esto podría evitarse si se crean nuevas zonas de estacionamiento en otros puntos de la ciudad. Esto no restaría demasiado espacio. En lo que cabe un coche pueden estacionarse unas cuantas motos», explica Navarro. Otra de las quejas del colectivo está relacionada con la nula sensibilidad que exhiben muchos conductores de turismos, que aparcan con demasiada frecuencia, a su entender, en las pocas zonas reservadas para las motos, si bien la principal demanda pasa por que el Ayuntamiento habilite más puntos de estacionamiento.

En este sentido, desde el Consistorio no consideran que se trate de una necesidad «imperiosa». Entienden que los actuales estacionamientos son más que suficientes (...).

