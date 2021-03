Atómico medio siglo

Si largos parecen los plazos del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (la primera fase se prolongará tres años y siete la segunda, tal y como se anunció esta semana por parte del Ministerio de la Transición Ecológica) no fueron precisamente cortos los que llevaron a poner en marcha la ‘atómica’, como se la ha conocido siempre en la comarca en la que se está enclavada, el valle de Tobalina. Precisamente se cumple este mismo mes de marzo cincuenta años del acoplamiento de Garoña a la red eléctrica después de una gestación extensísima en el tiempo. No en vano, data de noviembre de 1958 la primera noticia alusiva al proyecto de construcción de la que habría de ser segunda central nuclear de España.

Fue en noviembre de ese año cuando la compañía Centrales Nucleares del Norte, de Bilbao (compuesta por Iberdrola y Electra de Viesgo) formalizaba ante la Jefatura Provincial de Industria la solicitud para construir en una extensión de 36 hectáreas en el Valle de Tobalina, en el entorno de Santa María de Garoña, una atómica. Ya entonces se dio a conocer el presupuesto: 3.200 millones de pesetas y una inversión en importación de material tecnológico por valor de 1.800 millones. El objetivo: dar servicio eléctrico a las provincias de Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa, Santander y Burgos.

Pero no fue hasta cinco años después, en 1963, cuando esta iniciativa recibió el plácet ministerial para erigir una central que, se anunciaba, generaría energía eléctrica de entre 300.000 y 400.000 kw de potencia. La construcción fue ardua y compleja. Una de las fechas claves se produjo en 1968, cuando dos tráilers de 200 toneladas de capacidad trasladaron a Garoña, procedente del puerto de Bilbao, la vasija del reactor, que había sido fabricada en Rotterdam. Más de un centenar de personas fueron movilizadas para esta delicada operación: la vasija, de 6 metros de diámetro y 17,5 de longitud, pesaba 318 toneladas.

Dos años más tarde llegaría el uranio enriquecido, procedente de Carolina del Norte (Estados Unidos). Fue la guinda, ya que en marzo de 1971, concluida la faraónica infraestructura, la central de Garoña se acopló a la red eléctrica. Aunque empezó con índices de entre el 30 y el 75 por ciento de capacidad, pronto alcanzó el cien por cien. Ya en ese momento se convirtió en el 8 por ciento de la producción española de energía eléctrica.

El complejo atómico constaba del edificio del reactor y otro de turbinas. Además, otra construcción de tratamiento de residuos radiactivos más las instalaciones de sala de control, oficinas, almacenes, talleres, laboratorios, etc... La chimenea era una construcción independiente, de 103 metros de altura. La inversión total ascendió a 7.500 millones de pesetas, exactamente el doble de lo que se había presupuestado cuando se planteó el proyecto de la atómica. Se avanzó entonces que la central nuclear obtendría una producción anual de 3.000 millones de Kwh. Así, Garoña se ponía en marcha tras la atómica de Zorita (la primera). La España de entonces hubiese necesita veinte centrales como Garoña para su autoabastecimiento.

La inauguración oficial. En septiembre de 1971 se produjo la inauguración oficial de la central nuclear burgalesa. Fue el día 21 y contó con la presencia de Francisco Franco. En esta ocasión, el dictador no ofreció discurso alguno, salvo ‘Queda inaugurada esta central’, pero asistió aparentemente atento a las explicaciones de los técnicos, apretó simbólicamente los botones de funcionamiento de la central, y fueron el ministro de Industria, López Letona, y el presidente de Iberduero, conde de Cadagua, quienes con la prosopopeya habitual cerraron el evento con sendos discurso. "En estas tierras del Cid, cuna de Castilla y germen de la España imperecedera, en estas tierras pobres en recursos y ricas en humanos valores, en estas tierras núcleo en definitiva de nuestra Patria y de la Hispanidad, hemos situado un núcleo de uranio al servicio de los hombres y de la paz, de la paz que nuestro Generalísimo nos ha brindado y que ha hecho posible esta obra Aprovechamos la energía atómica, la energía que se desprende del proceso de fisión nuclear, por y para la paz en diario servicio de nuestros abonados y en definitiva en servicio de la Patria al crear y promocionar la riqueza, el desarrollo y el propio confort y comodidad de los hogares Por ello, ante todo, hemos de agradecer a Vuestra Excelencia estos ininterrumpidos años de paz y prosperidad que han hecho posible tan magna obra", proclamó el conde de Cadagua.

No se quedó corto en loas el señor Letona: "Estos no son, señor, más que los frutos cosechados por un pueblo que vive y trabaja en paz bajo vuestras órdenes con la ilusión puesta en los mismos afanes que un día os llevaron al mando supremo de la Patria: su unidad, su engrandecimiento y su libertad. Al tiempo que os expreso mi gratitud por vuestra presencia en este acto, realzando su significado, me hago portavoz de todos los presentes, del pueblo de Burgos y de España entera para haceros patente, una vez más, nuestro fervor y adhesión hacia vuestra persona y nuestra confianza de que seguiréis dirigiendo las tareas de nuestro pueblo por senderos de paz y prosperidad para todos los españoles".