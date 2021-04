Irán obtiene un primer lote de uranio enriquecido al 60%

Las autoridades de Irán han confirmado este viernes que el país ha obtenido un primer lote de uranio enriquecido al 60 por ciento, días después de afirmar que procedería a ello en respuesta al incidente del 11 de abril, achacado por Teherán a "terrorismo nuclear" por parte de Israel.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha subrayado a través de su cuenta en la red social Twitter que "jóvenes y píos científicos iraníes han sido capaces de obtener uranio enriquecido al 60 por ciento".

"Felicitamos al valiente pueblo del Irán islámico por este éxito. La voluntad del pueblo iraní es milagrosa y acabará con cualquier conspiración", ha señalado.

Poco después, el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Alí Akbar Salehi, ha confirmado que "está en marcha el enriquecimiento de uranio al 60 por ciento en la instalación nuclear Shahid Ahmadi Roshan", antes de agregar que el país puede enriquecer uranio a cualquier porcentaje.

Así, ha detallado que el proceso de enriquecimiento de uranio ha sido completado en dos días y ha añadido que "la producción del uranio enriquecido al 60 por ciento tiene lugar en estos momentos a seis gramos por hora", según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

Akbar Salehi ha hecho hincapié además en que las autoridades están enriqueciendo al mismo tiempo uranio al 20 por ciento, antes de defender que el uranio enriquecido al 60 por ciento puede ser utilizado para la radiofarmacéutica.

El anuncio ha llegado un día después de que el presidente iraní, Hasán Rohani, indicara que el país puede enriquecer uranio al 90 por ciento, si bien recalcara que Teherán no busca desarrollar armas nucleares, tras las críticas internacionales a su decisión.

"Las preocupaciones planteadas por Estados Unidos y la percepción de que el enriquecimiento al 60 por ciento implica avanzar hacia el 90 por ciento no están sustentadas", valoró, antes de hacer hincapié en que Teherán "puede enriquecer al 90 por ciento si así lo elige".

El propio Rohani defendió el miércoles la decisión de comenzar enriquecer uranio al 60 por ciento y dijo que Irán no se puede quedar parado frente al "terrorismo nuclear" del que estaría siendo víctima. Asimismo, pidió que Estados Unidos retire las sanciones y vuelva al acuerdo nuclear de 2015, que Washington abandonó de forma unilateral en 2018.

Tras ello, los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido, firmantes del acuerdo nuclear, expresaron el miércoles su "grave preocupación" y advirtieron de que "no hay ninguna necesidad creíble" para alcanzar este nivel de pureza con fines estrictamente industriales.

Por su parte, la Unión Europea (UE) decidió el lunes renovar al menos otro año las sanciones que pesan contra Irán por violaciones de Derechos Humanos, que afectan a 89 personas y cuatro entidades. Asimismo, añadió a ocho personas y tres entidades iraníes responsables de la violencia contra las manifestaciones de noviembre de 2019.

La decisión ha sido criticada desde Irán y, de hecho, el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien sostuvo a última hora del jueves que "los europeos no sólo ignoraron el importante acto de sabotaje (en Natanz), sino que estaban ocupados imponiendo nuevas sanciones a Irán, lo que es inaceptable".

Asimismo, llegó a amenazar con abandonar la comisión del acuerdo nuclear para la vuelta de Estados Unidos si las conversaciones no avanzan. Araqchi reconoció un "intercambio muy duro de opiniones", si bien destacó que finalmente habían pactado seguir adelante.

"Tienen que retirar todas las sanciones y tenemos que ver la lista de sanciones. Este debe ser nuestro trabajo en esta ronda de conversaciones", argumentó, antes de adelantar que no cree que vaya a haber "progreso alguno". "Sin ver la lista no podemos juzgar si está completa o no", añadió.

Puesto en marcha la semana pasada, el proceso diplomático busca, a partir del trabajo de los grupos de expertos, diseñar una coreografía que permita a las partes volver a comprometerse con el acuerdo. La idea es aprovechar la "ventana de oportunidad" que supone la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien ha mostrado su predisposición a levantar las sanciones que pesan contra Teherán.

En la primera ronda de las conversaciones celebrada el pasado 9 de abril, Araqchi indicó que existen "señales" de que Washington va a revisar su posición y levantar las sanciones, mientras que el ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, expresó que primero Estados Unidos debe volver al acuerdo para que Irán se comprometería con el total cumplimiento.

Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.